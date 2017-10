Partnerre lelhet a magyar kormány az osztrákban

A szakértő szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a néppárt a szabadságpárttal áll majd össze, a magyar kormány számára ez lenne az ideális.

„Ha az FPÖ-vel alakít kormányt ÖVP, az a lehető legjobb variáció a magyar kormány számára, hiszen akkor az Európai Unióban és azon kívül is a magyar kormány migrációs agendája mellé felzárkózik valószínűleg az osztrák kormányé is. Bár a politikában minden megtörténhet, az is, hogy ÖVP–SPÖ-kormány lesz, akkor ott a szerepek változnak majd meg, valószínűleg az fog változni, hogy az osztrák kancellár nem fogja bírálni Magyarországot, az SPÖ-s alkancellár pedig igen, tehát megcserélődnek a szerepek” – vélekedett Tóth Norbert a Reggeli járatban.

Tekintse meg a teljes interjút:

