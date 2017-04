Pártcsaládja is támadta Orbánt

A néppárti politikusok is bírálták Orbán Viktor politikáját a Magyarországról szóló brüsszeli vitanapon. Az Európai Bizottság alelnöke tételesen cáfolta a nemzeti konzultációnak nevezett kormányzati kampány állításait. A magyar miniszterelnök azt mondta, nem kérdőjelezhető meg a kormány elkötelezettsége az unió iránt, de számos tekintetben elégedetlen az EU működésével.

Az Európai Bizottság alelnöke az „Állítsuk meg Brüsszelt” kampányra és konzultációra reagálva több magyar felvetést tételesen cáfolt, és hozzátette, hogy az Európai Unió soha sem Brüsszelről szólt.

„Az Európai Unió nem Brüsszelről szól, és sosem szólt Brüsszelről. Az Európai Unió egy közös projekt, amelyet a tagállamok terveztek meg, és hajtanak végre, a demokratikus döntések alapján a tagállamok haladnak ebben előre. Ez Magyarországra is igaz. A tagállamok mindegyike fel kell, hogy vállalja a felelősséget azokért a döntésekért, amelyeket közösen hozunk, beleértve Magyarországot is, amely szintén aláírta a klubtagsági szabályokat” – jelentette ki Frans Timmermans.

A magyar miniszterelnök összekapcsolta az Európai Bizottság eljárását és Soros György tevékenységét. Orbán Viktor bírálta Jean-Claude Junkert, az Európai Bizottság elnökét is amiatt, hogy fogadja a magyar származású pénzembert, és személyesen tárgyal vele.

„A vitánk részben önökkel, részben pedig egy amerikai pénzügyi spekulánssal áll fenn. Tudom, hogy Magyarország ereje, mérete és súlya jóval kisebb, mint az önöké, és kisebb, mint a Magyarországot támadó Soros György amerikai pénzügyi spekulánsé, aki bár európai emberek millióinak életét tette tönkre pénzügyi spekulációival, akit Magyarországon megbüntettek spekuláció miatt, és aki az eurónak is nyíltan bevallott ellensége, mégis olyan nagy becsben áll itt, hogy az Európai Unió legfelsőbb vezetői fogadják őt” – fogalmazott Orbán.

Védte és bírálta is a magyar kormányfőt a legnagyobb frakcióval rendelkező Európai Néppárt elnöke.

„Huszonöt éven át jó gyakorlat volt, hogy a Közép-európai Egyetem egy magyar és egy amerikai diplomát adott ki. Magyar diákok ennek előnyét látták, mert hazájukban két diplomát kaphattak. Én, és a frakcióm egész nevében mondhatom, miniszterelnök úr nem értjük, ezt az előnyt miért veszik el az egyetemtől. Egy dolog világos, a tudomány szabadsága az EU egyik alapértéke, ez fenn kelt tartani, meg kell védeni” – mondta Manfred Weber.

A Fideszt is a soraiban tudó p árt vezetője ugyanakkor hozzátette, nem érti, mi a Zöldek problémája azzal, hogy a magyarok tudni akarják, honnan kapják a pénzt a civil szervezetek külföldről, hiszen ők is kíváncsiak, milyen orosz befolyás lehet más szervezetek mögött. Weber szerint: nem szabad Magyarországon Európával riogatni az embereket, ugyanakkor hozzátette, Orbán sosem tért le az Európai Néppárt által képviselt útról, mindig lehetett vele tárgyalni, ellentétben például a román miniszterelnökkel, aki nem jött el az EP-be megvitatni a helyzetét.

Keményen bírálta viszont Orbán Viktort a szociáldemokrata frakció olasz vezetője. Gianni Pittella szerint a magyar kormányfő hazudik a CEU-val kapcsolatban, és hozzátette szerinte úgy viselkedik, mintha nem lenne az EU része, nem vállal szolidaritást a menekültügyben.

„Nem tekintjük önt ellenségnek, de látnunk kell, mi történik Magyarországon a médiapluralizmus tárgyában, mi történik a nem kormányzati szervekkel kapcsolatban, és azt is látjuk O min úr, hogy ön elutasította a menekültek áthelyezési tervét. Itt nem egymillió menekültről van szó, amit soros kért, az nem érdekel minket, Soros mit ér, minket az érdekel, a bizottság, a tanács, és az európai parlament mit kér. Itt ezerötszáz menekültről van szó” – hangoztatta Gianni Pittella.

A liberálisok képviseletében Guy Verhofstadt felidézte első találkozóját Orbán Viktorral 1989-ben. A liberális belga politikus nem büszke konzervatívot, hanem a régi kommunista Magyarország megtestesülését látja benne.

„Sok minden megváltozott, ön is: eldobálta a demokratikus elveit, nyíltan megvallotta, hogy illiberális demokráciát épít, elüldözi a sajtót, a halálbüntetést is bevezetné, de nincs rá lehetősége, most bezáratna egy egyetemet. Mi a következő lépés? Kertész és Konrád könyveit fogják égetni a Kossuth téren? Vagy Máraiét? Ő is kozmopolita szerző, az ilyeneket támadják Magyarországon” – mondta felszólalásában Verhofstadt.

A Zöld frakció képviseletében Philippe Lamberts azt kérdezte Orbántól, hogy ha háromszor is tudott választást nyerni, kétszer kétharmaddal, akkor miért fél az egyetemektől, a sajtótól, a civil társadalomtól.

Az EU-szkeptikusokat vezető, Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja elnöke további lépésekre biztatta a magyar miniszterelnököt, akinek az európai vezetők soha nem bocsátanak meg.

„Ön mindig bűnös lesz a szemükben, nemcsak azért mert be akarja zárni Soros György propagandagépezetét, amely egyetemként maszkírozza magát, hanem azért, hanem mert nem fizeti meg Merkel asszony butaságának árát, és nem fogad be menekülteket. Ezért sose fognak önnek megbocsátani. Ahogy ön is mondta, meg kell szabadulni a nemzetek fölötti Európa utópiájától” – jelentette ki Nigel Farage.

A UKIP elnöke felvetette, Magyarországnak is ki kellene lépnie a tagállamok csoportjából, és együtt bontsák le az Európai Uniót.