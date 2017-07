Párbeszéd: 170 milliárdot szórtak szét a haverok között

Egekbe szökő költségek és szervezési hibák látszanak a vizes vb indulása előtti napon. A kancelláriaminiszter szerint most nem ezekkel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy minden jól sikerüljön, a tanulságok levonására a világverseny után lesz lehetőség.

A munkások sem tudják, mikor végeznek a margitszigeti Casino épületével. Bárki is érkezik pénteken ide, birtokba nem veheti az ingatlant, hiszen a tető sincs még kész. Eredetileg a vizes vb szervezőbizottsága költözött volna be, végül máshol kellett irodát bérelni a számukra. A margitszigeti épületre nettó 935 millió forintot költenek, a környezetére 282 milliót. Ezen is gőzerővel dolgoznak.

hirdetés

„A beruházások időre elkészültek, így a holnap kezdődő FINA világbajnokságra teljes pompájában fogadja látogatóit a Margitsziget. Budapest sporttörténelme egyik eddigi legnagyobb eseményének, a vizes vb-nek egyik meghatározó helyszíne a sziget, így megnövekedett turistaforgalomra is számítani kell” – a megújult Palatinus strandnál mondta ezt a főpolgármester, aki arra nem tért ki, hogy a Margitsziget egyik vb-beruházása még zajlik.

A Párbeszéd szerint a vizes vb rendezése jól jellemzi a Fidesz-kormány működését: úgy számolnak, hogy a világverseny rendezése ürügyén az eredetileg tervezett 40 milliárd helyett 170 milliárd forint közpénzt szórtak szét a havercégek között.

„Nem volt még a szokásos, előre lebeszélt közbeszerzés sem, hanem meghívásos alapon választották ki a havercégeket. Így történhetett, hogy a költségek több mint négyszeresére emelkedtek a tervezetthez képest, így történt, hogy a Batthyány téri ugrótorony nyolcszor annyiba került, mint Kazanyban egy hasonló” – a Párbeszéd elnökségi tagja, Béres András szerint a kormány magyarázattal tartozik a pénzszórás miatt.

A kancelláriaminiszter úgy véli, a vb után meglesz az elszámolás, ám most nem az a fontos, hogy mi mennyibe kerül.

„Ennek szigorú szabályai vannak, hiszen közpénzről van szó, és minden adat nyilvános, ha lemegy a vb, akkor természetesen mindenki, aki ezzel kíván foglalkozni, a tanulságok levonására lehetőséget kap. Én azt gondolom, hogy így a világbajnokság kezdete előtt fél nappal vagy egy nappal az az érdekünk, hogy minden jól sikerüljön, és utána lefolytathatjuk majd a vitákat, levonhatjuk a tanulságokat, mi az, ami jó volt, mi az, ami nem volt jó, és természetesen a költségeken is lehet rágódni” – fogalmazott a miniszter.

hirdetés

Lázár János emlékeztetett arra, hogy Magyarország Mexikó visszalépése után beugróként rendezi meg a világbajnokságot. A kancelláriaminiszter szerint ezzel Magyarország mindenképpen rekordot dönt.