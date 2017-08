Palkovics: Támogatható a Jobbik ötlete, de nem írjuk alá

A Munkástanácsok Országos Szövetsége nem támogatja a Jobbik bérunióval kapcsolatos politikai akcióját – jelentette ki Palkovics Imre Newsroom című műsorunkban.

A szervezet elnöke szerint egy aláírással egyik pillanatról a másikra nem lehet a béreket megemelni. Palkovics Imre ugyanakkor fontosnak tartja az olyan kampányt, amely a magyar keresetek felzárkóztatásáról szól.

„Egyik pillanatról a másikra egy aláírással, egy európai szintű mozgalommal nem lehet megemelni a béreket, nyilvánvalóan megvannak a maga közgazdasági korlátai. Az nagyon helyes, hogy a kérdés egyáltalán napirendre került. Azt is figyelembe kell venni, hogy jó a teljesítőképességük a kelet-európai gazdaságoknak, azt gondolom, több van bennük, mint amennyit most bérként kifizetnek, ezért jó a kampány, hogy még inkább serkentsük a dinamikát, amely beindult a bérek növekedésére. Innentől fogva ez egy támogatható kezdeményezés. Hogy milyen formában, hogy az aláírásunkat is javasoljuk adni, az egyéni kérdés, azt gondolom, hogy országos szakszervezet ilyen akcióhoz nem szívesen csatlakozik” – fogalmazott Palkovics.

