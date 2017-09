Ózdon is kampányolnak a bérunióért

Ahhoz, hogy az Európai Bizottság napirendre tűzze a kérdést, egy év alatt egymillió aláírásnak kell összegyűlnie.

Hazai és külföldi szakszervezetekkel egyeztet a Jobbik a bérunióról. Az Európai Bizottság májusban adott zöld utat a kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy a kelet- és Közép- európai bérek felzárkózzanak a nyugat-európai keresetekhez. A törekvéshez hét európai ország csatlakozott.

Eközben Ózdon is aláírásgyűjtésbe kezdett a Jobbik az európai bérunióért. Vona Gábor, a párt elnöke júliusban jelentette be, hogy az Európai Bizottság elfogadta béruniós kezdeményezésüket, melynek célja a közép és kelet-európai bérek felzárkóztatása a nyugat-európai szinthez - a kezdeményezéshez hét kelet-közép európai ország is csatlakozott.

„Az a célunk hogy társadalmasítsuk ezt a kérdéskört és civilszervezeteket, szakszervezeteket, ipartestületeket, különböző ágazatoknak a képviselőit megszólítsunk ezzel a kérdéssel. Szeretnénk ezt a politika fogságából kiszabadítani ezt a kérdéskört és átadni a szakszervezeteknek ennek az ügynek a képviseletét” – jelentette ki Gyöngyösi Márton Ózdon.

