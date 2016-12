Óvodákban fertőz a skarlát

Több óvodában is fertőz a skarlát, decemberben két tucat gyerek fertőződött meg Hódmezővásárhelyen és Szegeden – írja a Délmagyar.hu.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata szerint nincs szó tömeges megbetegedésről. Tavaly is ugyanennyi beteget regisztráltak. A portál számolt be arról is, hogy egy internetes szülői csoportban hetek óta faggatják az anyák egymást, melyik intézményekben van skarlát. Négy szegedi óvodát és egy bölcsődét emlegettek, ahol voltak beteg gyerekek.

