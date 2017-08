Óvatosságra int a professzor a kánikula miatt

A Hír TV-nek nyilatkozó kardiológusprofesszor szerint nem ajánlott a sport az extrém melegben. Fokozottan kell figyelniük a szív- és érrendszeri betegeknek, mert ha ilyen melegben terhelik szervezetüket, megnő az infarktus veszélye. Szegedi stábunk lézeres termométerrel vette nyakába a várost.

A szervezet „üzemi hőmérséklete” 36,5 Celsius-fok. Ha ennél melegebb az idő, az még az egészséges embert is megterheli. Az utcai hőmérő 45 fokot mutat, az aszfalt is 45 fokos, egy fekete autó motorháztetője pedig 80 fokra is fölmelegedhet. Aki megfürdik a szökőkútban, annak 29 fokra is lehűlhet a hasa, de egy kopasz fej is forróbb 30 foknál. Mindenki máshogy viseli a forróságot, másképp védekezik.

A sétálóutcán délután is kevesen járnak, aki kimerészkedik, az az árnyékos oldalon marad. Méréseink szerint itt 10 fokkal is hűvösebb lehet. Sokan igénybe veszik a párakapukat is. Gyerekek, családok és idősebbek, gyalogosok és biciklisek is lepermeteztetik magukat, ha arra járnak.

A tűző napon sportolni tilos. A szervezet túlmelegedhet, az ember elájulhat, a hőstressz hatásra a vérnyomás megemelkedik, nő az agyvérzés veszélye is. A kardiológusprofesszor szerint a betegek, elsősorban a szív- és érrendszeri betegek fokozott veszélyben vannak.

„A kiszáradás következtében a vér besűrűsödik, és akkor fokozott hajlam van trombóziskészségre, tehát vérrög képződhet a szervezetben. Akár infarktust, akár agyinfarktust lehet ilyenkor kapni” – hívta fel a figyelmet Forster Tamás.

A szervezet túlmelegszik, kiszáradhat, ezért sok folyadékot kell fogyasztani, és árnyékba kell húzódni. A leghatásosabb, ha az ember ezt két dolgot összekapcsolja.