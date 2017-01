Óvatosságra int a közútkezelő

Az ónos eső miatt az ország középső részén több megyében is másodfokú riasztás van érvényben.

Ezeken a területeken a következő órákban jégpáncél alakulhat ki az utakon. A közútkezelő azt kéri az autósoktól, hogy csak akkor induljanak útnak, ha mindenképpen szükséges.

„Hetvenkilenc autóval voltunk kint éjszaka és vagyunk kint jelen pillanatban is. Tudtuk, hogy milyen csapadék érkezik, megkezdtük a preventív jellegű előszórást, ami azt jelenti, hogy mire a csapadék a burkolathoz ér, addigra az már tud dolgozni, tehát ilyen módon sokkal gyorsabban tudja kifejteni a hatását. Most 0 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk, ilyenkor jól tud dolgozni a hintőanyag, de a mínusz 10 fokban sajnos sokkal lassabban fejti ki a hatását. Folyamatosan takarítjuk a közjárdákat is, a BKV járatai rendben elindultak hajnalban. Arra kérünk mindenkit, hogy csak akkor induljon útnak, hogyha nagyon szükséges, aki pedig útnak indul, az körültekintően közlekedjen” – nyilatkozta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője, Dorogi Gabriella.

