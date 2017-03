Öt kérdéssel támadja a paksi beruházást az LMP

Benyújtotta a paksi atomerőmű-bővítés megakadályozását célzó népszavazási kérdéseit az LMP. A kancelláriaminiszter politikai ügyről beszél.

Egyszerre öt kérdéssel támadja az orosz hitelből megvalósuló paksi atomerőmű-beruházást az LMP. Az ellenzéki szervezet csütörtökön nyújtotta be népszavazási kezdeményezését a választási irodának. A párt abban bízik, hogy a benyújtott kérdések között lesz olyan, amelyet hitelesítenek majd, és így kiírható lesz a referendum.

„Az első kérdés az, hogy »Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőműblokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással ne legyenek üzembe helyezhetők atomerőművek?« A többi négy kérdés arról szól, hogy 2035 után, vagy amikor leállítják a most üzemelő Paks I.-et, akkor már ne lehessen atomerőművet beüzemelni. Nagyon nagy súlyú kérdésről van szó, mi azt szeretnénk, hogyha ezeket a vitákat lefolytatnánk. A legnagyobb probléma az, hogy nem tudunk adatokat, nagyon sok mindent titkosan folytattak le ennek a beruházásnak az előkészítésénél. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a titkolózás, ez a titkosság megszűnjön, és valódi vitákat lehessen lefolytatni” – nyilatkozta Hadházy Ákos, a párt társelnöke.

A Nemzeti Választási Irodának 30 napja van hitelesíteni a kérdést, ezután kezdődhet az aláírásgyűjtés, amire 120 nap van.

Lázár: Láthatósági problémákkal küzdenek

A kancelláriaminiszter az LMP akcióját a Momentum Mozgalom népszavazási kezdeményezéséhez hasonlította. „Ma Magyarországon a kis pártoknak láthatósági problémájuk van. Ha ma lenne választás, akkor például az LMP nem jutna be a parlamentbe. Nyilvánvaló, hogy valami nagy dolgot kellene mondani vagy csinálni annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak. Ez az LMP problémája, ezt a kormány külön nem kívánja értékelni. Azt hiszem, az olimpiához hasonlóan itt is politikai ügyről van szó. Egy fontos gazdasági, vagy társadalmi kérdésről azért akart a Momentum is, és azért akar most az LMP is népszavazást rendezni, hogy saját magának politikai előnyt kovácsoljon, és politikai haszonra tegyen szert. Ez az én személyes véleményem” – fogalmazott csütörtöki sajtótájékoztatóján Lázár János.

Veszélyes lehet a népszavazás

A paksi beruházásért felelős kormánybiztos szerint az atomerőmű bővítéséről szóló népszavazással Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetik a kezdeményezők. Aszódi Attila szerdán a Hír TV kérdésére azt mondta: nemcsak nemzetközi szerződést érint a kérdés, hanem az energiatörvényben lefektetett kötelezettségeknek sem tudna a kormány eleget tenni a paksi bővítés elmaradásával.