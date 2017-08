Összevonták a kórházakat, a betegek egyelőre elégedettek

Július végén összevonták a dorogi és az esztergomi kórházat. A betegek egyelőre ebből semmit nem éreznek, az ellátás ugyanúgy Dorogon folyik tovább. A Jobbiknál viszont azt mondják, félő, hogy a helyzet 180 fokos fordulatot vesz a választások után, és a dorogi intézményt teljesen bezárják, hogy ezzel is spóroljon a kormány. A kórház főigazgatója szerint viszont szándékaik éppen ezzel ellentétesek, a cél, hogy minél hatékonyabb és jobb legyen a betegellátás.

Elégedetten nyilatkoztak a betegek egy magyar állami egészségügyi intézményben. „Itt azért mindig elvégzik azokat a vizsgálatokat, amire szükség van. Én akárhányszor jöttem bármelyik gyermekemmel vagy magammal kapcsolatban vagy a férjemmel kapcsolatban, mindig is megvizsgáltak, és nem kellett napokat, heteket vagy akár hónapokat várni erre” – mondta egyikük.

Az intézmény, amelyről ennyire jók a vélemények, a dorogi kórház és szakrendelő. A kórház egészen az év elejéig önállóan működött, ezután viszont bejelentették, hogy összevonják egy másik intézménnyel: a Dorogtól mintegy 10 kilométerre lévő esztergomi kórházzal.

A betegek ebből egyelőre semmit sem éreznek, a Jobbik szerint viszont ez nem sokáig lesz így. A párt attól tart, hogy a mostani csak az első lépés volt, és a cél valójában az, hogy a dorogi intézményt teljesen bezárják. Hogy ezzel is spóroljon a kormány.

„A mi véleményünk pedig az, amit már országosan is több helyen is láthattunk, akárcsak a tapolcai és az ajkai kórházak esetében, hogy az összevonás folytatódni fog, és valószínűleg a választások után majd szépen lassan leépítik a dorogi szakellátót, és minden be fog költözni Esztergomba. Ezzel pedig az a baj, hogy 40 ezer embert fog ezzel érinteni a kormány elég negatívan” – mondta a Komárom-Esztergom megye 2-es egyéni választókerületének jobbikos képviselőjelöltje, Nunkovics Tibor.

Az esztergomi kórház főigazgatója szerint a szándékuk éppen ellentétes azzal, amit a Jobbik gondol. Kanász Gábor levelében azt írta, a dorogi integráció elsősorban belső szervezeti változásokkal jár. Hozzátette: egyedül a laboratóriumi eszközparkot és a mérések egy részét vonják össze, ami nem érinti hátrányosan a betegeket, mivel a vérvétel ugyanott történik, mint eddig.