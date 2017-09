Összegyűlt a Fidesz színe-java Kötcsén

Az elmúlt 7 év eredményeinek védelméről tanácskoznak Kötcsén – legalábbis erre számított a piknik előtt Balog Zoltán. A humánminiszter annak a Polgári Magyarországért Alapítványnak az elnöke, amely már évek óta megszervezi a kormányközeli értelmiség seregszemléjét a Somogy megyei településen. A kormánypárti holdudvar tagjai közül többet is kérdezni tudott kollégánk, akikhez amúgy más eseményeken nem lehet közel kerülni.

Sorra érkeztek a vendégek a Dobozy-kúriába a Somogy megyei Kötcsén, ahol a Polgári Magyarország Alapítvány meghívására gyűlt össze a kormánypárti holdudvar. A rendezvény hagyományosan az őszi politikai szezon nyitánya is.

hirdetés

Kubatov Gábor számára az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy miközben zajlik a választási kampány, nyerjen a Fradi is. A Fidesz pártigazgatója azon politikusok közé tartozik, akik nemigen szólalnak meg, ám Kötcsén ők is kiállnak a sajtó elé – igaz, érdemi válaszokat itt sem adnak. „Nincs szoros eredmény, az ellenfeleinknek nincs is más módja, csak hogy minket vádoljanak” – mondta Kubatov.

Az idei kötcsei találkozó fő irányáról a házigazda Balog Zoltán beszélt. A miniszter szerint a fő téma az lesz a találkozón, hogy „hét év kormányzás után mi az, amit meg kell védenünk ahhoz, hogy továbbra is sikeresek tudjunk lenni. Két ajándékot hoztam, bemutatjuk ezt a könyvet, melyet sehol nem lehet kapni, mert elvitték, mint a cukrot. Most jött ki a nyomdából. Próbáltunk mindent, amit a családpolitikában tettünk összefoglalni, arról fogunk beszélni, hogy mi a tétje a küzdelmünknek, például Brüsszel is, hogy egy olyan országban élhessünk, amelyik gyarapodik és minden, amit elértünk az elmúlt hét évben, ne kerüljön veszélybe.”

A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója szokásához híven az illegális bevándorlásról beszélt, szerinte még nem lefutott, hogy Brüsszel fizet-e a magyar határkerítésért. Bakondi György szerint az EU annyit mondott, hogy „megvizsgálják ezt a kérdést”. Hozzátette, a követelés jogszerű Magyarország részéről.

A piknik területén nem forgathattunk, így azt nem tudni, miről tart előadást az eseményen felszólaló Orbán Viktor. A Facebookra feltöltött képek alapján viszont az kiderült, hogy a Fidesz alelnöke, Németh Szilárd is főzött a vendégekre.

Élő bejelentkezés 15 órakor:

hirdetés