Összefog a Fidesz, a DK és az MSZP - vidéken

Az M7-es Székesfehérvárt elkerülő szakaszának díjmentes használatát kezdeményezi a megyeszékhely közgyűlése.

Az önkormányzat DK-s és MSZP-s képviselője két éve próbálja ezt elérni, többször szerveztek demonstrációt is, hogy felhívják a figyelmet arra, mennyire leterheli a várost az útdíj miatt megnőtt áthaladóforgalom.

Most a megyeszékhely fideszes vezetése is a kezdeményezés mellé áll, és azt kérik, hogy legalább a déli összekötő út megépültéig tegye ingyenessé az állam a Székesfehérvár melletti, hét kilométer hosszú szakaszt. Az M7-es ezen része két éve lett fizetős, az autósok közül sokan – csak emiatt – nem fizetik ki az ötezer forintos éves megyei autópályadíjat.

„Reggel és délután a városon rakódik le az a töménytelen mennyiségű forgalom, akik dolgozni járnak be, és iskolába járnak be, ugye, nem tudják ezt a szakaszt használni. Azon túl pedig májustól októberig, ugye, a Balatonra mennek, és nincsen autópálya-matricájuk, ugye, ezen a szakaszon lényegesen könnyebben eljutottak Polgárdiig és ott vissza a 70-es útra, most ők is végigmennek a belvároson” – számolt be Ráczné Földi Judit, a DK helyi önkormányzati képviselője.

