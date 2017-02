Összefog a baloldal a fontos időközire többé-kevésbé

Egy 30 éves rendezvényszervezőt, Bitskey Bencét jelöli a baloldal Zuglóban a több mint egy éve eltűnt MSZP-s képviselő helyére. A kerületben áprilisban lehet időközi választás, amelyen ha a Fidesz jelöltje nyer, a baloldal elveszíti többségét a testületben. Karácsony Gergely polgármester szerint az emberek érdeke az, hogy ne térjen vissza a „papcsáki korszak”.

Az időközi választást Sápi Attila volt MSZP-s önkormányzati képviselő eltűnése miatt kell megtartani, akinek hivatalosan január 21-én járt le a mandátuma. A férfit több mint egy éve, tavaly január elején látták utoljára, amikor újpalotai lakásából melegítőben és kabátban leugrott vásárolni. Sápi Attila cégének egyébként százmilliós adótartozása volt.

A baloldalnak azért fontos az időközi választás, mert ha a nagyobbik kormánypárt nyer, többségben lesznek a fideszesek a zuglói képviselő-testületben. „A zuglói embereknek az az érdeke, hogy az elmúlt bő két év békés fejlődését tudjuk folytatni a kerületben, és az a zuglói emberek érdeke, hogy ne forduljunk vissza a papcsáki korszak irányába” – nyilatkozta Karácsony Gergely polgármester.

Az időközi választást két és fél hónap múlva, április 23-ra írták ki, az MSZP szerint a Fidesz nyomására.

A 30 éves Bitskey Bencét az MSZP, a Párbeszéd, a DK és a Összefogás Zuglóért Egyesület indítja. A néhai Bitskey Tibornak, a nemzet színészének unokája most is az önkormányzatnál dolgozik rendezvényszervezőként. Az Együtt nem támogatta a közös jelölést, helyette beállt a CivilZugló Egyesület embere mögé. A Fidesz várhatóan Szatmáry-Jähl Angélát indítja Zuglóban, és először önálló jelöltje lehet a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak is.

