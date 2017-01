Összeégett holttestet találtak a tűzoltók

Két faluban is tűz ütött ki, Pusztamagyaródon egy családi házban holttestet találtak.

Órákon át oltották az égő orfűi panziót – a több száz négyzetméteres épülethez pécsi és komlói tűzoltókat is riasztottak, akik végül a tető megbontásával fékezték meg a lángokat. Sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős.

Tűz volt Zala megyében is – Pusztamagyaródon egy összeégett holttestet is találtak a tűzoltók reggel, miután eloltottak egy kigyulladt családi házat. A tűz miatt a födém is beszakadt. A katasztrófavédelem átfogó tűzvizsgálatot indított.

„Vasárnap a reggeli órákban Pusztamagyaródon, a Kossuth utcában egy 35 négyzetméteres ingatlan teljes terjedelmében égett, melynek a födéme is beszakadt. A tűzesethez Zalaegerszegről érkeztek hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, akik két vízsugárral fékezték meg a lángokat. A tűzoltók az utómunkálatok során egy holttestet találtak a romok alatt. Az esettel kapcsolatban a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárást folytat” – közölte Cseresznyés Dániel, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

