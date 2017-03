Összeszurkálta kislányát, magát tartja áldozatnak

Megosztás NT, 2017. március 16., csütörtök 16:31

Jogerősen 13 év fegyházat kapott a másfél éves kislányát összeszurkáló lajosmizsei férfi a Szegedi Ítélőtáblán. A most 33 éves apa az utolsó szó jogán is tagadott, és azt hangoztatta, hogy gyermeke és ő is áldozatok.