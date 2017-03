„Orwelli”: gyanúsítás nélkül is bárkit lehallgathatnának

2017. március 17., péntek 18:01, frissítve: péntek 18:01

Akár politikai célból is le lehetne hallgatni valakit, ha a tervezett formájában fogadják el az igazságügyi tárca több törvényt is módosító csomagját. A Magyar Nemzet úgy tudja: a minisztérium a készülő büntetőeljárási jogszabályhoz kapcsolódóan tartja szükségesnek az ügyészségről szóló törvények bizonyos rendelkezéseinek összehangolását, amivel újraszabályoznák a titkos információgyűjtés szabályait is. Ha ez megtörténik, már a bűncselekmény elkövetésének legkisebb gyanújára sem lesz szükség ahhoz, hogy valaki titkos megfigyelés célpontjává váljék.