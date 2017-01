Országszerte a veronai tragédia áldozataira emlékeztek

Országszerte fekete lobogóval és gyertyagyújtással emlékeztek a veronai buszbaleset áldozataira a nemzeti gyásznapon. A budapesti Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett vonták fel, majd eresztették félárbócra a nemzeti lobogót. A péntek éjszakai buszbaleset tizenhat halálos áldozatot követelt, a Verona közelében kigyulladt buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai, volt diákjai, tanárai és családtagjaik utaztak.

Felvonták és félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a Kossuth téren, a Parlament homlokzatára pedig kitűzték a fekete zászlót a nemzeti gyásznap reggelén.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

A megemlékezésen Áder János köztársasági elnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett, valamint több tárcavezető, kormánypárti és ellenzéki politikus is megjelent. Ott volt a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium számos diákja és tanára is. A közjogi méltóságok a hivatalos ceremónia után személyesen is kifejezték részvétüket az áldozatok jelen lévő hozzátartozóinak.

A lobogó félárbócra eresztése után Bíró László katolikus püspök mondott imát, aki átvállalhatatlannak és megoszthatatlannak nevezte a gyászoló családok fájdalmát. „Ha feltoluló kérdéseinkre nem is találunk választ, az együttérzés arra kötelez, hogy szóljunk: Dietrich Bonhoeffer, XX. századi mártír gondolkodója némi erőt adhat gyászunkban. »Istenem, bennem sötétség van, nálad világosság«” – fogalmazott.

Az óbudai középiskolák emblematikus helyszínen, a Közlekedési Balesetben Elhunytak Emlékművénél tartottak közös megemlékezést. „Van úgy, hogy az élet közbeszól. Van úgy, hogy eltervezed a jövőt, anélkül hogy egy pillanatig is százszázalékosan biztos lehetnél abban, hogy a tervezett jövő a tiéd. Nem a tiéd. S most úgy szólt közbe, hogy nem maradhatsz érinthetetlen, gyászolsz te is. Belülről. Muszáj” – fogalmazott a megemlékezésen Csaholczy László református lelkipásztor.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Az egyik pécsi gimnáziumban a díszterem előtt gyújtottak gyertyát, a szünetben pedig az igazgató beszélt a tragédiáról. Debrecenben, a Tóth Árpád Gimnáziumban emlékhelyet alakítottak ki az aulában, ahol mécseseket gyújtottak. „Az első órában arra kértem a kollégákat, hogy beszélgessenek a diákokkal, és segítsék nekik a feldolgozást, az iskolapszichológusunk is küldött anyagokat a kollégáknak, hogy útmutatást adjon, hogy hogyan közelítsék meg a gyászreakciót, és hogyan segítsenek a diákoknak” – nyilatkozta Fenyősné Kircsi Amália, a Tóth Árpád Gimnázium igazgatója.

Olaszország nagykövete a Szinyei gimnáziumnál gyújtott mécsest. „A mi hatóságaink nagy intenzitással dolgoztak. Az önök konzulátusa és az olaszországi nagykövetségük is emberfeletti munkát végzett. Tegnap és tegnapelőtt is beszéltem Szijjártó miniszter úrral, illetve volt szerencsém beszélni Orbán miniszterelnök úrral is. Mindent megtettek, amit meg kellett tenniük és amit meg tudtak tenni ebben a helyzetben” – mondta Massimo Rustico.

A nemzeti gyásznapon az országban minden közintézményére kitűzték a gyászlobogót. Brüsszelben, az Európai Parlament épületén pedig a félárbócra eresztett magyar zászló emlékeztetett a tragédiára.