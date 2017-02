Országjárásba kezdett az Együtt

A baloldali kis párt vezetői minden megyei jogú városban elmondják, szerintük milyen egészségügyi és oktatási infrastrukturális célokra, illetve közösségi közlekedésfejlesztésre kellene költeni a budapesti olimpiai rendezésre elkülönített pénzt.

Szigetvári Viktor, a párt választmányi elnöke Pécsett azt mondta, ezeken túl fontos, hogy az elvándorlást megakadályozó gazdasági döntések szülessenek a városvezetés részéről.

hirdetés

„A kormány most összevissza beszél ebben a kérdésben. Az a fontos, hogy azt a pénzt, amelyet erre átcsoportosítottak, már ne is költsék el más felesleges célokra. Az Együtt ezért most az országjárása során minden megyei jogú városban el fogja mondani, hogy milyen célokra kellene költeni a pénzt” – nyilatkozta Szigetvári.

hirdetés