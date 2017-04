Orosz és izraeli mintára készül a civil törvény

A kormány orosz és izraeli mintára regisztrációra kötelezné azokat a magyar civil szervezeteket, amelyek évi több mint 7,2 millió forint támogatást kapnak külföldről – derül ki a vasárnap benyújtott törvényjavaslatból.

Az alapítványnak vagy egyesületnek 15 napja lenne bejelenteni a külföldi dotációt, és a tranzakciót is részleteznie kell. Ha ezt elmulasztja, megbírságolhatják és meg is szüntethetik. A kormány érvelése szerint a civilek regisztrációs kötelezettsége a terrorizmus elleni fellépésben segít, hiszen a nekik juttatott külföldi pénzeknek közük lehet szélsőségesek finanszírozásához. A korábban többször is belengetett vagyonnyilatkozatokról nincs szó a javaslatban.

A civil szervezetekre vonatkozó javaslat visszavonását követeli a Párbeszéd a miniszterelnöktől. Szabó Tímea szerint a javaslattal pont olyan szervezeteket ment fel a beszámolási kötelezettség alól, akiket az iszlámhoz köthető terrorszervezetek támogathatnak.

„Pont azoknak nem lesz bejelentési, beszámolási kötelezettsége, akik egyébként mondjuk, iszlám fundamentalista terrorszervezetektől kaphatnak támogatást. Ez őrülten veszélyes. A Párbeszéd felszólítja a kormányt, hogy igenis a sok hablattyal ellentétben a terrorszervezetektől védje meg Magyarországot, és tegye kötelezővé azt, hogy például ezeknek a szervezeteknek be kelljen számolni, vagy ezek a szervezetek működhessenek átláthatóan. nem azokat a szervezeteket kell vegzálni, akik egyébként gyakran a magyar állam helyett végzik el a magyar állampolgárok életében a feladataikat” – mondta a Párbeszéd társelnöke.