Orosz agressziótól tart az ukrán külügyminiszter

Pavlo Klimkin szerint jobban kell figyelni az országok biztonságára.

Orosz agresszióról és a Debreceni Egyetemről is beszélt az ukrán külügyminiszter Budapesten. Pavlo Klimkin a V4-ek és a keleti partnerség országainak külügyminiszteri találkozóján vett részt, ahol a közös, nemzetközi sajtótájékoztatón fejezte ki aggályát a Vlagyimir Putyinnak ítélt egyetemi díszpolgári cím miatt. Klimkin úgy véli, jobban kell figyelni az országok biztonságára.

„Ha a feladatunkat el tudjuk végezni, akkor a mi társadalmunk is be fog tudni integrálódni. Akkor az Európai Unió vezetőinek is lehetősége nyílhat arra, hogy a Debreceni Egyetemen is megforduljanak, ahelyett, hogy az orosz elnöknek adnának tiszteletbeli kinevezéseket. Én Debrecenben beszéltem a diákokkal, a tudományos tanáccsal, elmagyaráztam, hogy mi az orosz agresszió lényege, hogyan sérti meg a nemzetközi normákat Oroszország minden területen” – nyilatkozta Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter.