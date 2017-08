Orosháza járt a legrosszabbul

2600 házban nincs áram Békés megyében a vihar miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

Mukics Dániel a Hír TV-nek azt mondta, vasárnap délutántól ma reggelig országszerte több mint kétszázszor riasztották a tűzoltókat, legtöbbször a tetőszerkezetek rongálódtak meg. A vihar csaknem ötven lakóházban okozott kárt, volt hogy fa dőlt a házra, de Törökbálinton és Szombathelyen például villám csapott a házba, a tető pedig kigyulladt.

hirdetés

hirdetés

„Országosan több mint kétszáz esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra, az esetek nagy részében az erős szél miatt kidőlt fák okoztak gondot. Volt olyan is, ahol a fa villanyvezetékre dőlt, és emiatt akadozott az áramszolgáltatás. Békés megyében például jelenleg is 2600 fogyasztónál szünetel emiatt az áramszolgáltatás. Sok helyen a közúti forgalmat akadályozták a kidőlt fák, emiatt kellett a tűzoltóknak beavatkozni. A vihar leginkább Orosházát érintette, itt 25 lakóház tetőszerkezetét is megbontott a szél, sőt még az orosházi kórház tetejében is károkat okozott az erős szél. Országosan összesen 46 lakóház sérült meg a viharban. Jellemzően a tetőszerkezetben keletkezett valamilyen kár, de olyan is volt, ahol a kémény dőlt le” – közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.