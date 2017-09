Óriási gondot jelent a pedagógushiány

180 település szenved pedagógushiányban. Van olyan város, ahol 10-20-30 pedagógus is hiányzik a rendszerből - erről a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke beszélt a Hír TV reggeli műsorában.

Galló Istvánné azt mondta, nem lett vonzóbb a pedagóguspálya, a most kapott béremelés határozott idejű, és csak jövő szeptemberig tart. Az elnök szerint nem csak a diákok túlterheltek és fáradtak, hanem a tanárok is. A szakemberhiány miatt ugyanis a megemelt óraszámot további helyettesítések növelik.

„Alapvetően a pedagógusoknak az óraszáma megemelkedett, és még most erre jön az rá, hogy neki még helyettesíteni is kell, mert hiányoznak a pedagógusok. Na most azt azért hadd mondjam el, mert ez a legfontosabb, egy felnőtt nagyon sokat kibír, mert ki kell bírjon, de a gyerek, és itt nem csak azt a gyereket éri kár, akinek nincs szaktanára, akinek nincs tanító nénije, nyelvtanára, logopédusa, és így tovább – effektíve őt kimutathatóan kár éri –, de azt a gyereket is, akinek van tanára, csak az a tanár annyira túlterhelt a heti 28-30 óra tanítás miatt, hogy az ő tanítását sem tudja olyan minőségben végezni, ahogy kellene” – így a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke.