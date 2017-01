Orbánék háborút indítottak, bevitték a tüntetőket

Háborút indít a kormány a kritikus civil szervezetek ellen: a nem kormányzati szervek tisztségviselőit vagyonnyilatkozatra kötelezhetik. Új vezető került az iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ élére. Az Alstom-re írták ki 2006-ban a budapesti metrókocsi-tendert. A férfiaknál Szilágyi Áront, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2016-os év sportolójának. Ez történt a héten a világban.

Újabb frontot nyit a kormány a kritikus civil szervezetek ellen: a nem kormányzati szervek tisztségviselőit vagyonnyilatkozatra kötelezhetik. Németh Szilárd nevesítette is a kormánynak nem tetsző civil szervezeteket. A Fidesz alelnöke a TASZ-t, a Helsinki Bizottságot és a Transparency Internationalt takarítaná el, mert szerinte jogtalanul szólnak bele a politikába.

Teljesen mindegy

Új vezető az iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ élén. Áder János testvérét Solti Péter eddigi miniszteri biztos váltja. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint mindegy, hogy ki vezeti az óriásszervezetet, ameddig nincs alapvető változás a működésében.

Az Alstom-re írták ki 2006-ban a budapesti metrókocsi-tendert - a többi közt ezt állapította meg a beszerzést vizsgáló fővárosi bizottság, amely számos szabálytalanságot is feltárt. A jelentést megküldik az ügyészségnek is, a folyamatban lévő nyomozás segítésére. A szabálytalanságok miatt Brüsszel 80 milliárd forint támogatást fizettetne vissza.

Hatalmas növekedés a fogyasztásban

Másfélszeresére nőtt az ország gázfogyasztása az utóbbi időszak extrém hideg időjárása miatt. Az energiaügyi államtitkár szerint most érződik igazán a rezsicsökkentés hatása, az Ellenzék viszont azt állítja, hogy a piaci gázárak most jóval alacsonyabbak az államilag szabályozottnál. Többszázezer ingatlan rezsije csökkenhetne harmadára, felére, ha több vissza nem térítendő állami támogatás lenne hőszigetelésre.

32 éve nem volt olyan hideg, mint január 8-án. Megdőlt a fővárosi és az országos napi hőmérsékleti minimum is. A Pest megyei Tésán mínusz 28 Celsius-foknál is hidegebb volt. A zimankó próbára teszi a segélyszervezeteket is.

Külföld

Megérkezett a négyezer fős amerikai páncélosdandár Lengyelországba. Az Egyesült Államok az ukrajnai orosz beavatkozás után döntött arról, hogy Kelet-Európába vezényli a katonákat. A lengyel védelmi miniszter szerint az egész kontinens védelmét szolgálják majd az amerikai egyenruhások.

Találkozót tervez Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Donald Trump. A megválasztott amerikai elnök ezt a The Wall Street Journal című lapnak adott interjúban jelentette be. Arra is utalt, hogy visszavonhatja Barack Obama Oroszország ellen hozott szankcióit.

Rendőrök oszlattak fel egy ellenzéki tüntetést Moszkvában – több mint 40 demonstrálót vettek őrizetbe a be nem jelentett tüntetésen. Az aktivisták, börtönbe zárt társuk szabadon engedését követelték, valamint azt, hogy a hatóságok engedélyezzék egy nagyobb válságellenes demonstráció megtartását.



Gazdaság

Több étterem úgy döntött, egyszerűsít és 27 százalékos forgalmi adóval számol ott is, ahol 18 százalékkal kellene januártól. Így védenék ki, hogy egy esetleges adóhatósági ellenőrzésen „fogást találjanak rajtuk”.

Másfél milliárd forinttal többet, 27 milliárdot költhet idén ingatlanvásárlásra a Nemzeti Eszközkezelő. A cég 2012-es alapítása óta már majdnem 28 ezer lakást és házat vásárolt meg bedőlt hitelesektől a felajánlott 39 ezerből.

Majdnem 800 ezer autót hív vissza a Honda az Egyesült Államokban a Takata hibás légzsákjai miatt. A meghibásodás 2007 és 2012 között gyártott modellekre vonatkozik. A probléma abból adódik, hogy a vártnál nagyobb erővel robban fel a japán cég által kifejlesztett légzsákpatron.

Sport

Gazdasági és jogi átvilágítást rendelt el a Magyar Úszó Szövetségnél a szervezet vasárnap megválasztott elnöke. Bienerth Gusztáv szerint erre azért van szükség, hogy megismerje a szervezet működését. Az új vezető sajtótájékoztatóján beszélt arról is, hogy a 2024-es – remélhetőleg budapesti – olimpiáig töltené be a posztot, aztán átadná azt egy, az úszóvilágból érkező, megfelelő tudással és nyelvismerettel rendelkező embernek.

A férfiaknál Szilágyi Áront, a nőknél Hosszú Katinkát választották a 2016-os év sportolójának.A Magyar Sportújságírók Szövetsége által kiírt szavazáson Hosszú Katinka férje, Shane Tusup az év edzője lett. A csapatok versenyében a férfilabdarúgó-válogatott nyert, az év férfifutballistájának pedig az Európa-bajnokság után visszavonult kapust, Király Gábort választották a sportújságírók.

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke pályázik a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség tanácsában megüresedő négy hely egyikére. A magyar sportvezető a kelet-közép-európai térség szövetségi egyeztetésén közölte szándékát a megjelentekkel.