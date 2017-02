„Orbán Viktornak európai szinten nincs jelentős szerepe”

Miközben a brüsszeli elitet erőteljesen kritizálta, Magyarországról szólva kifejezetten az alacsony jövedelmű rétegekhez szólt Orbán Viktor évértékelő beszéde – mondta Magyarország élőben című műsorunkban Böcskei Balázs.

A politikai elemző szerint Orbán Viktor erős politikai vezető, de európai szinten nincs jelentős szerepe. A beszéd azt is volt hivatott demonstrálni Böcskei Balázs szerint, hogy a Fidesz nyitott a szociálisan hátrányos rétegek problémáira.

„Az utóbbi években egyébként is a Fidesz szavazótábora szociológiai értelemben is lefelé nyitottá vált. Azt látjuk, hogy a kortárs jobboldali pártok egyébként Sarkozy szavával élve »a korán kelők Franciaországát«, itt a korán kelők Magyarországát szólítják meg. Lényegében ezek azok a társadalmi csoportok, akik elégedetlenek, akik potenciális alanyai, tárgyai a baloldalnak, és amelyek egyébként úgy tűnik, hogy a szociális intézkedések révén, idézőjelben pacifikálhatók, de legalábbis nem tehetők baloldali vagy jobbikos szavazóvá. Úgyhogy ez egy ilyen politikai racionális lépés. És még egyszer, ez a plebejus Fidesz nyelvezetben, világban ez most már illeszkedik” – fejtett ki az elemző.

