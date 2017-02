Orbán: Vérzik az ember szíve

Egy olimpiarendezés megnyeréséhez ugyanis nem többség kell, hanem egység, de ez most megbomlott, álomgyilkosság történt, az elkövető pedig Orbán Viktor szerint a Momentum.

hirdetés

„Vérzik az ember szíve, mert sok magyarnak volt ez a régi álma, és most itt történt egy álomgyilkosság. Van egy politikai szervezet, amelyik nem is titkolta el, hogy őt nem az olimpia érdekli igazából, hanem párttá akar alakulni, és be akar lépni a politikai élet színpadára, és ezért nem drágállotta azt sem, hogy álomgyilkossá váljon.”

hirdetés