Orbán Ráhel ügyvédje az új kerületi elnök a bulinegyedben

Saját pártja váltotta le a bulinegyed körüli harcban a lakók mellett kiálló erzsébetvárosi fideszes vezetőt – írja a Hvg.hu.

A portál szerint Rónaszékiné Keresztes Monikát a bulinegyed fennmaradásában érdekelt üzleti körök fúrták meg.

A kerületben élők és az ott működő vendéglátóhelyek évek óta húzódó harcában a politikus ugyanis a lakók mellé állt.

Az új kerületi elnök az alpolgármester Bajkai István lett, aki erős gazdasági és kormányzati kapcsolatokkal bír, ügyvédként ő szokta képviselni a miniszterelnök lányát, Orbán Ráhelt is.

Tarthatatlan a helyzet

A lakók szerint az elmúlt két évben lett vállalhatatlan a helyzet a főváros bulinegyedében többek közt az idelátogatók összetétele miatt is. A VII. kerületi szórakozóhelyek környéke félelmetes, kellemetlen hely lett ahhoz a romkocsmás, bohém környékhez képest, ami pár évvel ezelőttig volt. A Látótér stábját Regina kalauzolta végig a bulinegyeden egyik péntek este. Ő itt lakik. De nem a romkocsmák zavarják...

„Úgy néz ki, hogy szeptember második felére összeáll egy olyan csomag, amely nem csak rendeletmódosítást fog tartalmazni, hanem el fogunk indulni a takarítás átszervezése irányába. Illetve megpróbálunk megoldásokat összehozni a vendéglátó egységekkel is, hiszen nekik is be kell látniuk, hogy hozzá kell járulni a kerületnek a tisztaságához, a kerület rendjéhez és nyugalmához” – nyilatkozta Vattamány Zsolt a Hír TV-nek.

Jól járnak

Hatalmas kiadásokkal jár, de az önkormányzat számára is inkább pozitív lehet a bulinegyed mérlege. A legnagyobb pénz persze a központi költségvetésbe folyik be, írtuk meg nemrég. A bulinegyedben évről évre több látogató fordul meg, így a környék rendben tartásának költségei is nőnek. 2015-ben Erzsébetváros 239 794 000 forintot fordított a negyed takarítására, 2016-ban pedig 291 617 000-et. Július 31-ig összesen 109 182 000 ment el ezen feladatokra. A közbiztonságra a VII. kerület tavaly 27 milliót költött, az idén pedig majdnem 22 millió forint értékben kötött szerződést a Valton-Sec Kft.-vel (a cég a kormány kedvenc biztonsági cége, a közelmúltban számos állami megrendelést kapott; tulajdonosa, Bessenyei István egyébként arról is ismert, hogy ő intézte Rogán Antal emlékezetes helikopteres útját).