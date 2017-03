Orbán: Ostrom alatt állunk

A migrációs áradat lelassult, de nem állt meg, most is ostrom alatt állunk – mondta Orbán Viktor a határvadászképzés 2. és 3. ütemében kinevezett tiszthelyettesek eskütételén.

A kormányfő hozzátette: a migrációs válság napirenden marad, amíg mindenhol be nem látták, hogy a migráció a terrorizmus trójai falova.

„Bár a mai híradások már nem tízezrekről, hanem csak néhány száz illegális határátlépőről szólnak, mi mégsem dőlhetünk hátra. Senki se ringassa magát illúziókba, még most is, még ebben a pillanatban is ostrom alatt állunk. A migrációs áradat csak lelassult, de véget nem ért. Csak annyit történt, hogy két nagyobb roham között időt nyertünk védelmi vonalaink megerősítésére, a határt védők toborzására, kiképzésére, és szolgálatba állítására” – mondta a miniszterelnök.

