Orbán nem veszi biztosra a kétharmadot

A kormányfő Kötcsén az övéi között kijelentette: nincs lejátszva a 2018-as választás, tanulni kell a 2002-es vereség hibáiból, nem lehet hátradőlni. A migránsozás mellett ismertette a 2018-as kampány központi elemeit, illetve Donald Trumpot is méltatta.

„A választás akkor ér véget, ha kihirdetik az eredményt” – mondta Orbán Viktor a hallgatóságnak tegnap Kötcsén. A kormányfő az atv.hu információi szerint úgy fogalmazott, „küzdőtér van”, nem lehet hátradőlni a kormányoldalon. Azért sem, mert Orbán úgy gondolja, hogy bár az emberek rendre és stabilitásra vágynak, de a nyugati példák azt mutatják, hogy a sok ciklusos kormányzást „unhatják is”, ezért frissítésre van szükség a Fidesz esetében is.

A kormányfő az elmúlt hét év eredményeinek megvédését nevezte a következő választás tétjének; ezek között kiemelte az ország határainak megvédését a sokak által támadott határkerítéssel együtt, a családok és a munkahelyek biztonságának megőrzését és a közbiztonság fenntartását. Vélhetően ezek a témák lesznek a Fidesz 2018-as választási kampányának központi elemei is.

Külpolitikai vonatkozásban a miniszterelnök arról beszélt, szerinte a közelgő német választás már „lejátszott”, arra számít, hogy Angela Merkel győzni fog, és a német kancellár továbbra is kritikus lesz a magyar kormánnyal szemben. Orbán emellett még állítólag Donald Trumpot is méltatta, mivel szerinte az amerikai elnök „jól jelképezi az új világrendet.” Hosszan értekezett az új francia államfőnek a héten megjelent nagyinterjújáról is: Emmanuel Macronnak a Le Point-ben kifejtett gondolatai helyenként egyezést mutatnak Magyarország érdekeivel, ugyanakkor az interjú számos megállapításával vitába szállt Orbán Viktor. A kormányfő emellett beszélt arról a NATO köreiben publikált számításról, amely szerint 2020-ig 60 millió migráns kelhet útra Afrikából, túlnyomó többségük Európa irányába.

„A külpolitikai realizmus szükségességével, a nyugat válságjelenségeinek leírásával például teljes mértékben egyetértett a miniszterelnök, ahogy azzal a megállapítással is, hogy az európai alapelvek tiszteletben tartásával ki kell javítani azokat a hibákat, amelyek miatt ma Európa rosszul működik” – számolt be az MTI-nek Havasi Bertalan, a kormányfő sajtósa.