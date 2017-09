Orbán: Migráció helyett szaporodnunk kell

A miniszterelnök szerint a tömeges migrációt ott kell megfékezni, ahol keletkezett. Hozzátette, a népességfogyásra sürgősen reagálni kell Európában, de nem a bevándorlás a megoldás.

Nem a migrációval, hanem a családpolitika erősítésével kell megoldani az európai népességfogyást – erről beszélt Orbán Viktor az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 67. ülésén. A miniszterelnök szerint a tömeges migrációt ott kell megfékezni, ahol keletkezett. Orbán Viktor beszédében ismertette a magyar munkahely-védelmi, demográfiai és népegészségügyi akciótervet is.

„A népességfogyás olyan problémát jelent Európa számára, amely sürgős választ vár tőlünk. Önök is tudják, hogy több megoldási javaslat is született ebben a kérdésben, van olyan terv, ami az európai népesedési problémát migrációval kívánja megoldani, több nemzetközi szervezet is képvisel ilyen álláspontot, és vannak országok, nemzetállamok, amik ellenkezőleg, betelepítés helyett a családpolitika megerősítésével kívánnak válaszolni erre a kihívásra” – jelentette ki a miniszterelnök.