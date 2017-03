Orbán lecsicskázta a Jobbikot

Vona Gábor az ügynöklistákról kérdezte a miniszterelnököt a parlamentben, aki válaszában úgy reagált: a Jobbikot eladták, és csicska pártot csináltak belőle.

Az azonnali kérdések órájában a Jobbik elnöke kérdezte a miniszterelnököt. Vona Gábor először azt rótta fel a kormányfőnek, hogy az elmúlt években miért nem hozták nyilvánosságra az ügynöklistákat. A pártelnök azt mondta: biztos abban, hogy Orbán Viktor a katona évei alatt kapcsolatban állt a szolgálatokkal, és a családjában is voltak olyanok, akik jelentettek az ÁVH-nak.

hirdetés

„Itt és most az Országgyűlésben, mellébeszélés nélkül azt az egy mondatot ki meri-e mondani, hogy »soha nem voltam ügynök, soha nem adtam senkinek sem írásban, sem szóban jelentést«. Ki meri-e ezt itt és most, miniszterelnök úr, mondani, vagy nem meri. Ez a kérdés” – mondta Vona Gábor.

A válaszában Orbán Viktor hazugnak nevezte Vona Gábort, és ismét Simicska Lajosra utalt. A kormányfő nem mondta ki a nagyvállalkozó nevét, akihez évtizedekig baráti kapcsolat fűzte.

„Mi, akik itt ülünk, a másik oldalon álltunk. Bennünket üldöztek, bennünket hallgattak le, a mi lakásainkba telepítettek lehallgató készülékeket, és mi nem működtünk együtt semmiféle biztonsági, állambiztonsági szolgálattal. Mindig is a hazánkat és a magyar embereket szolgáltuk. Ami pedig az s betűsöket illeti, nem igaz, hogy mindenkivel bajom van, itt ül mellettem Semjén Zsolt például. Semmilyen problémát nem látok. Azt azonban meglátom, hogy van itt egy probléma, amivel önök küszködnek. Én megértem, hogy kényes helyzetben vannak, hiszen maguk is bevallották, hogy a pártjukat eladták, ahol eladás van, vevő is van, mindannyian tudjuk, hogy önök nem a saját álláspontjukat képviselik. Önök benne ülnek egy nagyvállalkozó zsebében, önök a Jobbikból, egy nemzeti radikális pártból egy csicska pártot csináltak. De ez az önök problémája, amit önöknek kell megoldaniuk” – reagált a miniszterelnök.

hirdetés