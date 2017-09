Orbán: Követik Soros tervét a brüsszeli bürokraták

Létezik a Soros-terv, az amerikai milliárdos ezt saját maga tette közzé két éve, a migrációs válság idején.

Erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth Rádióban. Az egykori Soros-ösztöndíjas miniszterelnök azt mondta, azért van szükség az ügyben nemzeti konzultációra, hogy az ország hatékonyabban védje magát a bevándorlással szemben.

„Soros György is publikált egy saját tervet, ezen a néven is, ő írta a cikket, ezt közzétette. Magyarul is olvasható. Pontokba szedte a tervét. Ez egy akcióterv, leírta, hogy szemben azzal, amit a magyar kormány és a magyar parlament javasol, mit kellene tenni, és az ott, akkor még csak egy újságcikknek tűnt vagy egy papírdokumentumnak, de azóta ha megnézzük, hogy mi történik Európába, akkor én azt látom, hogy annak a tervnek a pontról pontra történő végrehajtásán dolgoznak a brüsszeli bürokraták” – hangoztatta a miniszterelnök.