Orbán: Kevert társadalmat akarnak létrehozni Európában

Élesen kritizálta az Európai Unió bevándorlási politikáját Orbán Viktor egy keresztényüldözésről tartott nemzetközi konferencián. A miniszterelnök szerint az EU vezetői teljesen megváltoztatnák a kontinens kulturális és etnikai arculatát. A budapesti rendezvényen a lombikbébiprogramot bűnnek nevező püspök is felszólalt; Veres András a sajtót hibáztatta, szerinte egyes médiumok letámadást indítanak azok ellen, akik nem abban hisznek, amiben ők.

A miniszterelnök a keresztényüldözésről tartott háromnapos világkonferencián mondott köszöntőt, s arról beszélt, hogy az Európai Unió hibás bevándorlási politikája miatt Európában is egyre nagyobb a veszély.

„Európa […] ma egy olyan bevándorlás politikát erőltet, amely arról szól, hogy a szélsőségeseket, a veszélyes embereket beengedjük az unió határain belülre. Európa szellemi és politikai vezetőinek egy csoportja olyan kevert társadalmat akar létrehozni Európában, amely néhány emberöltő alatt teljesen megváltoztatja a mi kontinensünk kulturális és etnikai arculatát, vele együtt keresztény mivoltát” – így a miniszterelnök.

Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke korábban a lombikbébiprogramról többször is mint bűnről beszélt, álláspontja akkor nagy nyilvánosságot kapott. A keresztények üldözése miatt most a sajtót is bírálta.

„A magát függetlennek tartó média összehangoltan teljes letámadást indít azok ellen, akik hitük igazságait és vallási értékrendjüket tanítva az övétől eltérő véleményt képviselnek. De előbb-utóbb ez a magatartás a véres gyűlölet formáját öltheti. Szavakban már most is megvalósulóban van” – mondta az MKPK elnöke.

A világkonferencián számos afrikai és közel-keleti fiatal is részt vett ösztöndíjasként, őket a humánminiszter köszöntötte. Balog Zoltán szerint vita van a kereszténység és az iszlám között.

„Itt egy polémia folyik egy másik nagy világvallással, amely úgy gondolja, hogy a vallási rend és a polgári rend, az állami rend összetartozik, és az állami erőszaknak is rendelkezésre kell állnia a saját hitének a terjesztéséért és kényszerítéséért” – így az emberi erőforrások minisztere.

A péntek estig tartó világkonferencia célja, hogy felhívja egész Európa figyelmét a világban tapasztalható keresztényellenes erőszakra.