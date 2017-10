Orbán Hadházynak: Szégyellje magát!

Míg Szél Bernadettet csak gúnyolta és sorosbérencezte, az LMP másik társelnökét, Hadházy Ákost gyakorlatilag korrupcióval vádolta a miniszterelnök. A politikus a kormányközeli cégekre szabott lélegeztetőgép-tendert kérte számon, amely miatt nemcsak a beszerzés csúszik, de az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak bírságot is kell fizetnie. A Hír TV közben kiszúrta, hogy egy aneszteziológiai munkaállomásokra kiírt közbeszerzésnél is hasonló a helyzet – ott épp a napokban szabott ki ötmilliós bírságot az állami intézményre a Közbeszerzési Hatóság.

Előre lejátszotta a lélegeztetőgép-tendert az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, 50 millió forintra büntette emiatt még júniusban a Közbeszerzési Hatóság.

Az LMP társelnöke, a heti korrupcióinfót tartó Hadházy Ákos tárta a nyilvánosság elé az ügyet. Mint kiderült, a baráti cégek hétszázmillióval drágább ajánlatot adtak a lélegeztegépekre, mint az egyik óriáscég, amelyet végül ki is zártak a pályázatból.

A tender semmissé nyilvánítása miatt a lélegeztetőgépek beszerzése csúszik, a történtek miatt még a kancelláriaminiszter is felelősségre vonást emlegetett.

„Az a kérdés, hogy azok, akik kihozták az egyébként később felfüggesztett és megbírságolt döntést, azok melyik büntetést érdemlik? A fej, fül vagy egyéb testrész levágást, na, ez a kérdés. Nem a rendszer a rossz, félreértés ne essék, mert a rendszer megvédte az államérdeket vagy a költségvetést. Az a kérdés, hogy akik a döntést hozták, amit a Közbeszerzési Hatóság fölfüggesztett, azoknak a kollégáknak mi lesz a sorsa, na, azt kell megvizsgálni” – nyilatkozta Lázár János.

Az LMP társelnöke a miniszterelnöktől is választ várt a kormányközeli cégeknek kedvező közbeszerzési gyakorlatra.

„Nyolcszázmillió forintért nagyon sok lélegeztetőgép hiányozhat, ha éppen nem Budapesten lesz rosszul, önnek is hiányozhat a készülék. Én mindenesetre a kettő miniszter vagy államtitkár közi megoldást választom, nem kell levágni a kezüket, de hogy le kell ültetni a börtönbe, az biztos” – hangoztatta Hadházy Ákos.

Kancelláriaminiszterével ellentétben Orbán Viktor már nem az állami beszerzőt, hanem a korrupciógyanús ügyet feltáró LMP-s politikust hibáztatta.

„Föláll a magyar parlamentben egy képviselő, és az egyik cég mellett lobbizik. Mennyi pénzt kapott ön ezért? Hát hogy képzeli ezt?! Hát hogy képzeli, hogy a közbeszerzési eljárásban valamelyik cég érdekében a magyar parlamentben lobbizik? Hát, ennél korruptabb ügyet, itt ülök már jó néhány év óta, szégyellje magát!” – reagált a miniszterelnök.

Ám nem a lélegeztetőgépes tender az egyetlen, amely miatt bírságot kell fizetnie az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak. A Hír TV szúrta ki, hogy a közbeszerzési hatóság pár napja egy altató-munkaállomásokra kiírt tender miatt is ötmillióra büntette az állami intézményt. Itt is a GE kért jogorvoslatot, miután velük együtt több más céget is kizártak a versenyből, és vélelmezhető volt, hogy olyan kereskedő cégeket részesítene előnyben az ÁEEK, amelyek többlethaszonnal válogatták volna össze a közbeszereztetett termékeket.