Orbán gazdasági kérdésnek tartja a CEU körüli vitát

A miniszterelnök szokásos pénteki közrádiós interjújában Soros Györgyöt tehetséges spekulánsnak nevezte, de szerinte az unió szemben áll az általa képviselt kaszinókapitalizmussal. Közben a Fidesz kommunikációs igazgatója már arról beszélt, hajlandók egyeztetni a CEU vezetésével arról, hogy az intézmény amerikai diplomát is kiadhasson.

A Central European Universityről, vagyis a CEU-ról senki nem tudja, hogy micsoda, ezt akarják kideríteni – erről brüsszeli látogatása után, péntek reggel beszélt Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az intézmény jogilag átláthatatlan, de minden érvet megfontolnak, és készek vitázni a felsőoktatási törvény módosításáról.

„Ami egy furcsa történet, hiszen korábban fellármázták a fél világot, mondván, hogy itt az oktatás a tudomány szabadságáról van szó, de most figyelem az eseményeket, és úgy látom, hogy egész egyszerűen egy pénzügyi kérdés lett belőle, hogy akkor milyen pénzügyi föltételekkel és hogy lehet szolgáltatásokat nyújtani az oktatás területén Magyarországon. Tehát többé már nem a szabadságról, hanem egész egyszerűen pénzügyi kérdésekről van szó, és mi állunk a tárgyalások elébe” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint a másik, ennél sokkal súlyosabb ügy a migránsokról szóló szabályozás, amelyet célba vett a bizottság, Soros György és az NGO-k. A miniszterelnök szerint ők azt akarják, hogy Magyarország bontsa le a kerítést, változtassa meg a jogi szabályozásokat, engedje be az illegális migránsokat.

Orbán azt is elmondta, fel sem merült, hogy szerdai meghallgatása után találkozzon Brüsszelben Soros Györggyel. A kormányfő úgy fogalmazott: nem érti, hogyan fordulhatott elő, hogy egy milliók életét romba döntő spekuláns ilyen különleges fogadtatásban részesült Brüsszelben. Orbán Viktor szerint Soros György a migráció támogatása és a Magyarország elleni pénzügyi spekulációk miatt vált a Fidesz egyik első számú ellenségévé.

Az oktatás helyzetéről és problémáiról kérdezné a hallgatókat, intézményeket és a döntéshozókat a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Jövőkép címmel indítanak konzultációs programot, a cél hogy javítsák az oktatás minőségét és versenyképességét. Gulyás Tibor HÖOK elnöke szerint még megmenthető az CEU, szerinte a külföldi intézmények szabályozásával foglalkozni kell, de a döntés előtt alaposabban meg kellett volna vizsgálni a jogszabályokat, és az egyeztetést is hiányolta.

„Mi azt láttuk, és erre igazából mondhatom, hogy büszkék is vagyunk, hogy a felsőoktatási hallgatók azért vonultak az utcára, mert az életük szempontjából egy rendkívül fontos kérdésben lettek kihagyva, és nem lett kikérve a véleményük. Szinte biztos vagyok benne, hogy teljesen máshogy alakult volna a helyzet, hogyha a szokásos egyeztetési metódus lezajlik, más lett volna a reakció” – mondta a HÖOK-vezető.

Bár a törvénymódosítás pár nap alatt átment a parlamenten, a tárgyalásoktól most már a Fidesz sem zárkózik el. „Az amerikai diploma kiadása az, ami kérdéses. Ez ügyben tárgyalásokra van szükség. Ahogy már számos alkalommal mondtuk, készen áll a kormányzat is az egyeztetésre, a tárgyalásokra, mint ahogy a tágabb kérdésekben, a bevándorlás kérdésében is bármilyen nézetkülönbséget tárgyalásos úton kívánunk rendezni az Európai Bizottsággal és az Európai Parlament politikai erőivel” – jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Az Európa Tanács a lex CEU felfüggesztésére szólította fel a kormányt. A testület az alkotmányügyi kérdésekben illetékes Velencei Bizottsággal véleményeztetné a magyar jogszabályt. Ennek a bizottságnak a nyomására korábban a Fidesz módosítani kényszerült a sokat bírált alaptörvényt és a médiatörvényt is.

Orbán Viktor szombaton ismét Brüsszelben tárgyal majd, akkor a Fidesz pártcsaládjának, az Európai Néppártnak a vezetőivel egyeztet a magyar törvénymódosításokról.