Orbán: Elfogyott a lábunk alól a talaj

Európa akkor volt erős, ha a kontinensen több erőközpont létezett – mondta Orbán Viktor a jegybank Lámfalussy-konferenciáján.

A miniszterelnök szerint az Európai Unió csak akkor nyerheti vissza versenyképességét, ha leszámol a föderalizmus illúziójával, és többpólusúvá válik. Szerinte az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi szerződés megbukott, helyette újat kell kötni, és Kínával is meg kell állapodni. A kormányfő azt is mondta: Oroszország kérdését is újra napirendre kell venni.

hirdetés

„A szakadék széléig gyalogoltunk, elfogyott a lábunk alól a talaj, a világ ötödik legnagyobb gazdasága vált ki az Európai Unióból. Ha ezt a munkát folytatjuk, így haladunk tovább, a folyamat nem áll meg. Tehát el kell ereszteni a föderalizmus illúzióját. Ebből az következik, hogy Európát magát is többpólusúvá kell tenni. Ha önök ebből a távlatból értelmezik mindazt, amit a visegrádi országok csinálnak, akkor láthatják, hogy pontosan ezt a célt tűztük ki magunk elé” – nyilatkozta a miniszterelnök.