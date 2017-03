Orbán elengedte Farkas Flórián kezét?

Farkas Flóriánról is szólt újságírói kérdésre Orbán Viktor salgótarjáni látogatásán. A korábban a miniszterelnöki biztos által vezetett Országos Roma Önkormányzat ellen az adóhivatal két éve folytat nyomozást költségvetési csalás miatt.

A kormányfő rövid válasza azonban már arra is utalhat, hogy elengedte bizalmasa kezét: „A Magyarországon élő cigányoknak: roma embereknek, roma közösségnek vezetőre van szükségük. Mindig is szükségük volt vezetőre, a jövőben is szükségük lesz rá. Minden általuk választott vezetővel keresem az együttműködés lehetőségét” – fogalmazott Orbán Viktor.

