Orbán: A túl nagy keveredés bajjal jár

Nem akarja vendégmunkásokkal elárasztani az országot a miniszterelnök. Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évadnyitó rendezvényén azt mondta: az ország felértékeléséhez meg kell őrizni az etnikai homogenitást, mert „a túl nagy keveredés bajjal jár”.

Nem akciót hirdet, hanem munkavállalókat keres plakátokon az egyik üzletlánc a budapesti buszmegállókban. Nemcsak a kereskedelemben, hanem a feldolgozó- és szolgáltatóiparban is súlyos a munkaerőhiány, a vállalkozások 31 százaléka nem talál megfelelő munkavállalót. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke évadnyitó rendezvényén azt mondta, további béremelésre lenne szükség ahhoz, hogy mérséklődjön a munkaerőhiány.

„Ha a költségvetés kellően jól áll az év második felében is, akkor lehet, hogy nyár végén célszerű lenne leülnünk és újragondolnunk azt, hogy hogyan tudjuk tovább növelni a magyar versenyképességet a munkavállalói jövedelmeken keresztül” – mondta Parragh László, az MKIK elnöke.

Nem csak a kamara elnöke, a munkaadók is a mielőbbi megoldást sürgették az évadnyitón.

„Mi Mongóliáig is elmegyünk, mégsem találunk megfelelő munkaerőt. Én azt kérdezem, hogy milyen konkrét javaslatai, elképzelései vannak a kormánynak arra vonatkozóan, hogy pillanatnyilag ezt az űrt betöltsük, hiszen húsz évet nem tudunk várni” – így Ostorházi Károly, a Magyar Korróziós Szövetség elnöke.

A miniszterelnök szerint nyilvános vendégmunkásprogram nem lehet Magyarországon.

„Előbb-utóbb eljön a vendégmunkások korszaka Magyarországon, és úgy, ahogy fejlődni fogunk, ez a vákuum nőni fog, és a csábítás nőni fog. De ne engedjünk ennek. Tehát csak eseti jelleggel, időhatárokhoz kötötten engedjük meg, és rendezkedjünk be inkább abba, hogy mindenkit segítsünk a munkaerőpiacon, és mindenki végezze azt a munkát, amire a jó Isten adott neki talentumot. És tiszteljük őket akkor is, ha kevesebb iskolát végeztek, és az általuk végzett munkának a minősége vagy a hozzáadott értéke, az más, mint az éppen a teremben ülőké. Ha ezt a lelkiséget Magyarországon általánossá tudjuk tenni, akkor meg tudjuk oldani ezt a problémát. Tehát átmeneti jellegű importot javaslok” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

„Beragadtunk egyelőre, ahogy sok európai társunk is, ahogy a fiskális tér legjobb társasága is, egy közepesen fejlett gazdaságokat jellemző csapdába” – a kamara évadnyitóján a jegybank elnöke is felszólalt. Matolcsy György azt mondta, növelni kell az ország versenyképességét. A jegybank vezetője szerint a világválságot Magyarország kezelte a legjobban az unióban, azóta pedig az egyensúly és a növekedés útjára tért.