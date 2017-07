Orbán: A fő ágak már „nemzeti” kézben vannak

Főinkvizítort és inkvizíciós hadjáratot emlegetett Orbán Viktor Tusványoson. A miniszterelnök kiállt a bírósági rendszer unortodox átalakítását végrehajtó Lengyelország mellett. A kormányfő mondandójának gerincét ezúttal is a migráció, illetve a Soros-hálózat elleni fellépés alkotta. Azt sem zárta ki, hogy a CEU-ra szabott törvény, illetve a civilek megbélyegzése után újabb intézkedések következnek.

„Engedje meg, hogy képletesen szólva egy igazi csíki sörrel teli poharamat emeljem a budapesti világbajnokságra, valamint a jövő évi választások sikerére” – vezette fel Orbán Viktor beszédét Tőkés László. A volt királyhágómelléki református püspök szerint véget kell vetni az úgynevezett hungarofóbiának, amelyet az antiszemitizmushoz és a cigányellenességhez hasonlított: „az elszaporodott medvékkel együtt megcsappant kisebbségi magyarságunkat is megilleti a fokozott védelem” – mondta.

A magyar miniszterelnök szokásos tusnádfürdői beszédében azt hangoztatta, ma a világot a globális elit és a hazafias elit harca határozza meg. Hozzátette, Magyarország az utóbbi oldalán áll, és csak akkor lehet erős, ha a stratégiai ágazatok többségi magyar tulajdonban vannak.„Ez 2010 előtt nem így volt Magyarországon, ma azonban azt mondhatjuk, hogy az energiaszektorban, a bankszektorban és a médiaszektorban egyértelmű nemzeti tulajdonú többség van, ha forintban kell fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy a magyar állam körülbelül 1000 milliárd forintot költött az elmúlt években arra, hogy visszavásároljon korábban indoktalanul privatizált stratégiai ágazatokat illetve cégeket” – hangoztatta.Orbán Viktor az elmúlt év legfontosabb eseményének a visegrádi országok együttműködésének a megerősödését tartja. A lengyelek elleni brüsszeli bírálatokat a bírósági rendszer átalakítása miatt inkvizíciós eljárásnak tartja, Frans Timmermans uniós biztost pedig főinkvizítornak nevezte a kormányfő. „Nem okoz nekünk örömöt, hogy a főinkvizítor úr energiái nem futják egyszerre két országra. Helyettünk most Lengyelországot szemelte ki magának, de az igazság az, hogy az inkvizíció fő célpontja a nemzeti kormányzás meggyengítendő, megtörendő példája, Lengyelország. Magyarország saját nemzeti érdekeit követi, emiatt, Európa érdekei miatt és a lengyel–magyar barátság miatt. Világossá kell tennünk, hogy soha nem vezethet sikerre a Lengyelországgal szembeni inkvizíciós hadjárat, mert Magyarország az EU minden jogi lehetőségét ki fogja használni arra, hogy szolidáris legyen a lengyelekkel.”Orbán Viktor úgy véli, ha a Fidesz nem nyer a 2018-as választásokon, azzal minden eredmény elvész, mert az ellenzéki pártok csak rombolni tudnak. Ugyanakkor a jövő évi választásnak szerinte elsősorban európai tétje lesz, a Fidesznek Brüsszellel, a médiával és Soros György maffiahálózatával kell megküzdenie: „mind a brüsszeli bürokraták, mind Soros György abban érdekeltek, hogy Közép-Európát meggyengítsék, hiszen a Soros-terv végrehajtásának első számú akadálya ma az, hogy a szárazföldi útvonalakat Magyarország déli határainál lezárjuk.”A miniszterelnök azt is belengette, nincs vége a Soros-hálózat elleni harcnak. Az erdélyi nyári fesztiválon egy mondat erejéig – egy kérdésre válaszolva – a romániai magyarság autonómia törekvésének kérdésére is kitért a kormányfő, aki azt mondta, támogatja az elképzelést.A magyarországi ellenzéki pártok nem az erdélyiek barátai – jelentette ki a kormányfő, aki egyúttal arra is biztatta a határon túli magyarokat, hogy regisztráljanak és vegyenek részt a 2018-as magyarországi parlamenti választásokon.