Önkénteskedésért ingyenesen jogosítvány vagy nyelvvizsga

Ötven fiatalt segít jogosítványhoz vagy nyelvvizsgához jutni a Borsod megyei Vöröskereszt. A jelentkezőknek minimum fél évig kell önkénteskedniük a szervezetnél, cserébe ingyen szerezhetnek vezetői engedélyt vagy végezhetnek el nyelvtanfolyamot. A Vöröskereszt helyi vezetője szerint népszerű a kezdeményezés a fiatalok körében, amelynek az is célja, hogy a jelentkezők munkatapasztalatot szerezzenek.

Véradást tartott a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete a Miskolci Egyetemen. A felfújható vércseppben egy önkéntes buzdította a hallgatókat részvételre. A szórólapokat is önkéntesek osztogatták a kollégiumban. Megyeszerte több ezren segítik így a Vöröskereszt munkáját, most azonban egy pályázatnak köszönhetően a segélyszervezet is támogatni tudja őket.

hirdetés

„A pályázatban lehetőség adódik arra, hogy a 18 és 22 év közötti fiatalokat foglalkoztassuk önkéntesként. Napi négy órában minimum fél évig vagy maximum egy évig önkénteskednek nálunk, és emellett lehetőségük nyílik arra, hogy vagy jogosítványt szerezzenek, vagy pedig nyelviskolában nyelvtanfolyamon vegyenek részt” – mondta Grubert Roland, a Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének igazgatója.

A 38 millió forintos pályázatban 50 fiatal juthat ingyenesen jogosítványhoz vagy nyelvvizsgához. Van, aki kifejezetten ezért jelentkezett önkéntesnek. „Most jelentkeztem rá először. Ami nagyon motivált, az az volt, hogy kifizetik a jogosítványt vagy a nyelviskolát, és én a jogosítványt szerettem volna letenni. Jelentkeztem egyetemre is, de sajnos nem vettek fel, ezért jöttem a Vöröskereszthez” – mondta Koczka Lilla Sarolta.

Van, aki rutinos önkéntesként azt is pontosan tudja, milyen munkát szeretne vállalni. „A Vöröskereszt szervez például táborokat gyerekeknek is, és oda is elmennék szívesen, hogy kisgyerekekkel rajzoljak, énekeljünk, esetleg gitározni tanítani őket, hasonló dolgok” – mondta Molnár Petra.

hirdetés

A jelentkezők elsősorban egészségügyi és szociális területen helyezkednek el önkéntesként. A fiatalok nemcsak Miskolcon vehetnek részt a programban, a megye másik hét területén is elkezdték működésüket az önkéntesközpontok.