Önkénteseknél végzik el a 8 osztályt, migránsoknak szánt tankönyv segítségével

A Pest megyei Bagon önkéntesek indítottak fejlesztő programokat, ez a NINJA-gyakorlat. A fiatalok mellett a felnőttek is tanulhatnak, a helyi cigánytelepen egy konténerben folyik az oktatás. A BAGázs egyesület koordinátora most lesz hatodikos, a matek a kedvence.

Az iskolai végzettség elsősorban a jobb munkalehetőség miatt kell.

Erzsi jóval 30 felett ült vissza az iskolapadba, 8 órában dolgozik, tanulmányait a munkahelye is támogatja.

– Meg van egy év, már most 7 van, és van egy év a 8-hoz.

– Abba kellett hagyni, vagy miért tértél vissza?

– Gyermekem született. 15 évesen.

– Család mit szólt?

– Fura volt nekik! Az én lányom is ötödikes, ezáltal én is néztem az ő tantárgyait, belenéztem a könyvbe, hát ugyanazok, amik nekem is vannak itt – mondta a nő.