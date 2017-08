Ölt a vihar Vas megyében

Háztető dőlt egy autóra a csütörtök esti viharban a Vas megyei Kenézen, a sofőr életét vesztette, két utasa nem sérült meg. A megrongálódott épületből két embert hoztak ki és kísértek biztonságos helyre a tűzoltók.

„Kenéz településen több háznak is a tetejét megbontotta az erős szél. Közöttük az egyiket a Petőfi Sándor utcában oly mértékben, hogy az onnan lezúduló tetőtörmelék, tetőgerendák és egyéb tetőaljzati részek pont rázuhantak egy arra közlekedő személygépkocsira – a benne utazó 34 éves asszony elhunyt a helyszínen. A vele együtt utazó két személy sérülések nélkül megúszta tulajdonképpen ezt a balesetet. Két ember lakott az érintett házban, ők lakosságvédelmi intézkedést nem igényeltek” – tájékoztatott Egyed László, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Akadozik a vasúti forgalom

A csütörtök esti vihar a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott. Zalaegerszegről késéssel indulnak és késve érkeznek a vonatok, a prágai járatok pedig még nem érkeztek meg a párkányi, illetve szobi határállomásra. „Nem működik a vasúti biztosítóberendezés. Emiatt még most is Zalaegerszegről 20-30 perces késéssel indulnak a reggeli vonatok, és késve is futnak be a zalaegerszegi állomásra. A Prága felőli vonatjáratok még nem érkeztek meg a párkányi, illetve szobi határállomásra. Emiatt Budapest Keleti pályaudvarról a mai Hungária Eurocity Hamburgba, illetve a Varsovia Eurocity Varsóba nemzetközi szerelvény hiánya miatt nem tud elindulni, indulási idejük bizonytalan. Reggel hat órakor jött a jelzés, hogy az osztrák vasutasok már fogadják a Magyarországról feléjük menő vonatokat, illetve indítják is azokat Magyarország területére” – közölte Kavalecz Imre MÁV-szóvivő.

Hőség és heves zivatarok

Továbbra is országszerte tartós hőségre figyelmeztet a meteorológia, a fővárosra és öt megyére – Pestre, Bács-Kiskunra, Békésre, Csongrádra és Jász-Nagykun-Szolnokra – harmadfokú figyelmeztetés van érvényben. A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt figyelmeztetéseket adtak ki Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére is.