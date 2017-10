Oknyomozó munkájuk miatt kizárták az ellenzéki képviselőket

Visszahívott a bizottsági tagságából két ellenzéki képviselőt Ferencváros fideszes többségű önkormányzata.

Mindkét képviselő oknyomozó munkát végzett. Jancsó Andrea, LMP-s képviselő a kerület ingatlanmutyijait tárta fel, Baranyi Krisztina, az Együtt képviselője pedig leginkább a környezetvédelem területén mozgott, de azt is ő szellőztette meg, hogy a kerület parkolóautomatái sokszor érvénytelen jegyet adnak. A képviselők tanácskozási joggal ezután is részt vehetnek az üléseken, de a fizetésüket csökkentették. Bácskai János fideszes polgármester azt hangoztatta, a két képviselő ezután nem fog hazudni a kerület ügyeiről. Az érintettek viszont azt mondják: eddig is igazat mondtak, és a büntetés után sem mondanak le a fideszes hatalomgyakorlók ellenőrzéséről.

