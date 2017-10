Offshore hátterű céggel üzletelhetett a végrehajtói kar

Offshore céges kötődése is van annak a kormányközeli reklámcég-tulajdonosnak, amely 1,2 milliárd forintért kapott megbízást a Magyar Bírósági Végrehajtói Kartól. Ők gyártották Orbán Viktor polgári körös alapítványának rövidfilmjeit is több mint háromszázmillió forintért. A végrehajtói kart az Orbán-kormány hozta létre 2015-ben a kamara jogutódjaként arra hivatkozva, hogy a végrehajtók iránti közbizalmat helyre kell állítani.

Az Átlátszó.hu indított pert a Magyar Bírósági Végrehajtói Kartól a 2015. szeptember és 2016 júniusa közötti költéseket. Miután a bíróság döntött, nem titkolhatták el kiadásaikat. Így derült ki, hogy tavaly 1,45 milliárd, idén pedig 800 millió forintot költöttek tájékoztató kampányokra. Az egyik megbízott a Lounge Design Kft., amely már régóta dolgozik a kormánynak is.

„2015-ben lett híres. Ez a cég tervezte meg annak idején az első ilyen migránsellenes, gyűlöletkeltő plakátszöveget. És akkor fokozatosan, egyre nagyobb összegű állami megrendelést kap. Legutóbb írtuk meg, hogy hétmilliárd összegben reklámozták a tavaszi, nemzeti konzultációt” – mondta el Erdélyi Katalin, az Átlátszó.hu újságírója.

Egy másik cég, a Magno Studio Kft. az elmúlt másfél évben 1,2 milliárdos megbízást kapott a Magyar Bírósági Végrehajtói Kartól. A kft.-ről szinte semmit nem tudni, internetes honlapjuk nincs, a nyilvános cégadatok szerint ide, az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Tv2-nek is műsorokat gyártó IKO produkciónak is helyt adó Hűvösvölgyi úti épületbe van bejelentve. Ők gyártottak Orbán Viktor polgári körös alapítványának, a Szövetség a Nemzetért Alapítványnak is három kisfilmet több mint 300 millió forintért. A céget 2015. december elsején jegyezték be, egy év alatt 2,5 milliárd forintos árbevételt értek el. A tulajdonosa, egy '75-ös születésű férfi, akinek több vállalkozása is van, egyik egy Panamán bejegyzett offshore cég.

„Hogy a végrehajtói kamara kinek, mire ad megbízást, javaslom a végrehajtói kamara megkeresését” – mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.

Megkerestük, nem válaszoltak. Ahogy az érintett, Magno Studio Kft sem.

A Fidesz frakcióvezetőjének annak ellenére sincs mondanivalója az ügyről, hogy a végrehajtói kar láthatóan kiemelten kezeli a kormányközeli cégeket. A Századvég Gazdaságkutató Zrt.-vel például 7,2 millió forintért írattak tanulmányt.

A szocialisták szerint a kormány és az állami intézmények úgy használják a közpénzeket, mintha a sajátjuk lenne.

„Nagyon sok helyen megfogalmazza a Magyar Szocialista Párt, hogy mindenképpen felelnie kell a mostani kormányzatnak és az intézményeknek is, hozzá szeretném tenni, a kormányzati intézményeknek, azokért az elherdált forintokért, azért az adófizetők által befizetett forintokért, amit nem használnak fel úgy, ahogy egyébként egy demokráciában illik” – nyilatkozta Teleki László, MSZP-s országgyűlési képviselő.

Azt, hogy a Magno Studio Kft. végül teljesítette-e a végrehajtói kar milliárdos megbízását, és legyártották-e az 1400 televíziós spotot, illetve hogy azt sugározták-e, nem lehet tudni.