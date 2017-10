Nyugdíjprémium a fiatalabb nyugdíjasoknak is

A fiatalabb, nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják novemberben a nyugdíjprémiumot.

A fiatalabb, nyugdíjszerű ellátásban részesülők is megkapják novemberben a nyugdíjprémiumot a kormány döntése szerint. Ezt az emberi erőforrások minisztere jelentette be az idősek világnapja alkalmában mondott beszédében. A kiegészítés 2 millió 750 ezer embert érint, a nyugdíjasok mellett a megváltozott munkaképességűeket vagy a fogyatékossági ellátásban részesülőket, a politikai rehabilitáltakat, illetve az özvegyi nyugdíjasokat.

„A kormány úgy döntött a legutóbbi ülésén, hogy a fiatalabb nyugdíjasok is megkapják a nyugdíjprémiumot, akik nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, tehát arról is döntöttünk, hogy a nem nyugdíjba, hanem más, nyugdíjjal azonos módon emelendő ellátásban részesülők is kapnak a nyugdíjprémium számítása szerint megállapított egyszeri kiegészítést. A nyugdíjprémiumot és az egyszer kiegészítést is a novemberi nyugdíjakkal és egyéb ellátásokkal együtt kell majd kifizetnünk” – fogalmazott Balog Zoltán.