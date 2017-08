Számos területen nyugdíjasok enyhíthetik a munkaerőhiányt szeptembertől. Az országban elsőként létrejött Nyugdíjas Szövetkezet tapasztalatai szerint nagy az érdeklődés az idősek körében, de sok munkáltató is keresi őket álláslehetőséget kínálva.

Állásfajták közül válogattak a nyugdíjasok egy miskolci irodában. Ez a szövetkezet volt az országban az első, amelyik kifejezetten a továbbfoglalkoztatásukra jött létre.

„Nagyon sok nyugdíjas szeretne még dolgozni, és sajnos hiába a negyvenéves munkaviszony, kevés a nyugdíjam, és úgy gondolom, hogy amíg aktívan tudom ezt végül is csinálni, addig szívesen bevállalnám. Sokkal jobb, mint otthon tévét nézni, meg az, hogy emberek között van az ember” – mondta Andrejkovicsné Erzsike, aki maga is munkát keres.

A dolgozni vágyó nyugdíjasoknak egy jelentkezési lapot kell kitölteniük. Ezen kell feltüntetniük egyebek mellett azt is, hogy kérnek-e rugalmas munkaidőt.

A miskolci irodában az első szerződéseket szeptember elsejei kezdéssel kötik. Sok az érdeklődő, két hét alatt ötszáz jelentkezőt regisztráltak.

„Elmondhatjuk, hogy valóban a jövedelem sokaknak számít, és hogy ki tudják egészíteni a nyugdíjukat, de azt is látjuk, hogy emellett a munkahely közösség is, és ezeknek az embereknek nagyon fontos, hogy közösségben töltsék el az idejüket, hogy a saját fontosságukat visszaigazolják, hogy egy egész életen át szerzett tudásra még most is szükség van” – jelentette ki Kiss Gábor, a Harmadik Kor Nyugdíjas Szövetkezet elnökségi tagja.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége szerint a nyugdíjas szövetkezetek sok adminisztrációval járnak, de egyes területeken valóban enyhíthetik a munkaerőhiányt.

„Elsősorban a kereskedelemben várunk ettől többlet munkaerő-kínálatot, adminisztratív vagy könnyebb szellemi munkakörökben látjuk, hogy ott lenne munkaerő-kínálat. Azt látjuk, hogy ugyanakkor a feldolgozó iparban, ahol szintén jelentős a munkaerőhiány és egyre jelentősebb, ott kevesebb eredményt várunk ettől” – vélekedett a szervezet elnöke, Rolek Ferenc.

A nyugdíjasok foglalkoztatása után a munkáltatónak egészségügyi és nyugdíjjárulékot sem kell fizetnie, ha pedig élelmiszer-utalvánnyal fizet, akkor a személyi jövedelemadót is megspórolhatja.