Nyomatékosan kérték a mentők, hogy ne tartsák meg a felmérést

A mentők ajánlása ellenére tartották meg a borsod megyei játékvezetők a pénteki felmérő futást, amelyen az egyik NB III-as bíró meghalt.

Ezt a Focibíró.hu tudta meg. A szakportálnak egy neve elhallgatását kérő borsodi játékvezető nyilatkozta, hogy a felmérés reggelén a mentők nyomatékosan felhívták a megyei vezetők figyelmét arra, hogy az extrém melegben nem ajánlják a fizikai terhelést. A futás alatt pedig később több játékvezető is jelezte, hogy rosszul van, a tesztet mégsem állították le.

Az 54 éves játékvezető nem sokkal dél előtt kezdte meg a 2400 méteres futást. Térdfájdalmaira hivatkozva állt ki, majd rosszul lett, életét már nem tudták megmenteni.

A Hír TV-vel a Borsod Megyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy nem nyomoznak, mivel természetes halálról van szó.

A játékvezetők már régóta szeretnék elérni, hogy extrém időjárási körülmények között ne legyen tesztfutás – nyilatkozta a Hír TV-nek Bede Ferenc korábbi játékvezető. A szakember szerint csak idő kérdése volt, hogy mikor történik katasztrófa, amikor ugyanis felvetették a problémát, mindig azt a választ kapták, hogy a mérkőzéseken is meleg van. A két esemény összehasonlítása azonban szerinte teljes szakmai tévedés.

„Azt lehet mondani, hogy nagyon szomorú ez, hogy... Ez csak idő kérdése volt, hogy mikor történik egy ilyen katasztrófa. Ez mindig a játékvezető szakma irányításán múlt, hogy ezeket engedélyezzék vagy nem. Az elmúlt húsz évben kettő ember, ugye Puhl Sándor, aki jelenleg is irányít, és Vágner László, aki elnök volt, mind a kettőjüknél azt lehet mondani, hogy ez természetes volt, hogy ilyen melegben futottak a játékvezetők. Akár futottunk, én is, ugye az országos keret tagjai, mindig az volt erre különben a válasz, hogy hát a mérkőzésen is meleg van, annak ellenére, hogy ezt mi, játékvezetők többször mondtuk, hogy ez teljesen tévedés. Az én véleményem az, hogy egy mérkőzésen, ha nagyon extrém időjárás van, akkor egy kicsit kisebb sprinteket csinál az ember, tehát vannak tartalékai, de egy teszten teljes erőbedobással kell tesztelni, hiszen a tesztnek sikerülnie kell” – mondta el Bede Ferenc.