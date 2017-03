Nyolcnapos BKV-sztrájk jöhet áprilisban

A budapesti tömegközlekedésben dolgozók akkora béremelést szeretnének, amekkorát az állami cégek alkalmazottai kapnak. A munkabeszüntetés ideje alatt, a törvény szerint a járművek kétharmada közlekedhet.

Épphogy csak elindult a megállóból, már jön is a következő villamos a budapesti Nagykörúton. A húsvéti tavaszi szünet után azonban, ha a BKV szakszervezetei sztrájkba kezdenek, hosszú perceket kell várniuk az utasoknak, hogy felférjenek a tömött járművekre.

A BKV dolgozói részben azért sztrájkolnának, mert azt tartanák igazságosnak, ha az ő fizetésük is ugyanannyival nőne, mint az állami cégeknél dolgozó kollégáiknak, vagyis három év alatt 30 százalékkal.



A dolgozóknak végképp elfogyott a türelme. Nem hajlandók tovább várni. Egyébként mindenkinek érdeke az, hogy legyen normális béremelés a BKV-nál, mert nem kapunk utánpótlást az eltávozott, nyugdíjba menő vagy kilépő dolgozók helyére, és az a veszély fenyeget, és ez reális veszély, hogy nem fog tudni működni a BKV. Ez egy esetleges sztrájknál sokkal, de sokkal nagyobb gondokat fog okozni a tömegközlekedésben és nagyobb károkat a nemzetgazdaságban” – nyilatkozta Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke.

A főpolgármester szerint is problémát okoz, ha az önkormányzati cégeknél dolgozók fizetése nem nő ugyanolyan mértékben, mint az állami cégeknél dolgozóké, így azt is megérti, ha munkabeszüntetéssel tiltakoznak. „Ha egy érdekvédő szervezetnek más lehetősége nincs, a sztrájk végül is egy demokratikus intézmény, amellyel bizonyos határig megérthető, hogy élni próbálnak, ha úgy érzik, hogy a problémájuk másképpen meg nem oldható. Azért arra felhívom a figyelmet, hogy most már van kötelező szolgáltatás sztrájk esetén is, és ezt érdemes figyelembe venni” – fogalmazott Tarlós István.

LIGA: Ugyanannyi jár A LIGA Szakszervezetek közleményben áll ki a BKV-sok mellett. Az érdekképviselet azt írja: az önkormányzat alá tartozó közlekedési dolgozóknak ugyanannyi béremelés jár, mint az állami vállalatok alkalmazottainak. Szerintük ha erre nincs forrása a településnek, akkor a kormánynak kell pótolnia a hiányzó pénzt.

Vagyis a Fidesz által megváltoztatott szabályok szerint sztrájk esetén is közlekednie kell a járművek kétharmadának, igaz, a metró esetében ez is olyan tömeget jelenthetne a peronokon, ami már veszélyes lenne, vagyis elképzelhető, hogy a metróközlekedését emiatt kellene végül leállítani.

Tarlós István azt mondta, az államnak is segítenie kellene az önkormányzatokat, hogy ne legyen bérfeszültség, a nemzetgazdasági miniszter szerint azonban ez nem a kormány dolga. „Az állam elsősorban azért felelős, hogy az állami alkalmazottak vagy a közszféra alkalmazottainak bérei tisztességesen növekedjenek. Másrészt a szociális partnerekkel a minimálbér megállapításában kell az államnak is közreműködnie. Mind a két területen van bérnövekedés” – közölte Varga Mihály.

Az első – háromnapos – sztrájk április 18-tól 20-ig tarthat, ezt követné egy hosszabb, ötnapos sztrájk április 24-től 28-ig.