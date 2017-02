Nyílt levélben kritizálja a kormányt a Gój Motorosok elnöke

Nyílt levélben kritizálja a kormányt a Gój Motoros Egyesület elnöke. Mészáros Imre azt írja: ugyan sok pozitívumot lát az Orbán-kormány eddigi munkájában, de úgy véli, hogy egyre több Fidesz-szavazó ábrándul ki a jelenlegi kabinetből, mert helyi kiskirályok döntenek az emberek vállalkozásairól.

A kormányzati propagandával szemben pedig inkább azt tapasztalja, hogy a magyar lakosság szegényedik. A szervezet vezetője szerint a Fidesznek komoly károkat okozott Habony Árpád, Rogán Antal és Andy Vajna is. Mészáros Imre a hírtévének azt mondta: nem kellene a kormánynak a választókat tovább hergelni, mert könnyen bukhatnak 2018-ban.

„Tartok attól, hogy olyan emberek, mint pl. én is, vagy mondhatnék másokat is, akiknek az életébe, a vállalkozásaiba szólnak bele ezek a kiskirályok, lehet egyfajta dacból vagy nem megy el szavazni, vagy valami más pártra húz, bosszúból leváltja a Fideszt. Ha ma lenne a szavazás, én is elgondolkodnék, hogy most hogy legyen” – jelentette ki a Gój Motoros Egyesület elnöke, Mészáros Imre.