Nyakó: Orbán és Kövér elcsalta a választásokat

Kijelentette: a hatóságok nem is nyomoztak a kormánypárt 2010-es kampánya ügyében, csak a 2011-es számvevőszéki vizsgálatra hivatkoztak, „nem történt semmi, lehet tovább haladni!” Az MSZP-s politikus emlékeztetett: a kampányköltésekért a Fidesz országos elnöksége felel, élén Orbán Viktorral, a költéseket pedig a Kövér László vezette országos választmány hagyja jóvá, így mindketten jól dokumentált választási csalást követtek el.

A Fővárosi Főügyészség elutasította a Fidesz 2010-es kampányával kapcsolatos MSZP-s beadványt, mivel a számvevőszék szerintük már 2011-ben mindent rendben talált, „sajtóértesülések alapján” nem indítanak nyomozást. Nyakó István szerint a párt akkori kampányának vezetői, Orbán Viktor és Kövér László jól dokumentált választási csalást követtek el. A beadványt benyújtó MSZP-s politikus szerint ezzel az ügyészség kimondta: a Fidesznek lehet csalni a választásokon.

A politikus Egyenesen című műsorunkban ismertette: az ügyészség szerint a költségvetés számára befizetendő bírság - ha kapna ilyet a Fidesz - „kárként nem értelmezhető”. Nyakó kijelentette: a hatóságok nem is nyomoztak a kormánypárt kampánya ügyében. „A számvevőszék csak azokat a számlákat vizsgál át, amiket megkap. Most pedig nyilvánosságra kerültek olyanok is, amelyeket nem kaptak meg” – szögezte le Nyakó István, aki szerint a számvevőszéket sem kereste meg az ügyészség, csak a 2011-es vizsgálatra hivatkoztak, „nem történt semmi, lehet tovább haladni!”

„Arról van szó, hogy a Fidesz 2010-ben 35 milliót írt be óriásplakátokra, előkerült egy olyan számla, amiben 98 millió volt, van egy 60 milliós úr. 404 milliót költhetett a Fidesz 2010-ben kampányra, és ha ezt túllépi, akkor a dupláját kell befizetnie bírságként. Ezt jóval túllépték” – emlékeztetett. Ugyanakkor szerinte a magas számlát a számvevőszék nem látta, az ügyészség pedig nem vizsgálta meg, mert akkor kiderült volna, hogy költségvetési csalást követett el a Fidesz.

A 24.hu cikke szerint a Fidesz 2010-es kampánymegrendelését az akkori Hír TV Zrt.-n keresztül rendelte meg a Mahir Cityposter Kft.-től. A Hír TV mostani belső vizsgálata azt állapította meg, hogy nincs nyoma olyan számlának, amely szerint ezt kifizette volna a Fidesz – a 35 milliós számlát pedig valahogyan bemutatta a számvevőszéknek. Nyakó István ennek kapcsán kijelentette: „a Hír TV akkori vezetése ezt a 60 milliót elfelejtette beszedni a Fidesztől, meg azt a félmilliárdot is, amennyibe a valós plakáthelyek kerültek volna. Hiszen nagyságrendekkel több plakát került kihelyezésre – ezt pontosan tudta a Fidesz vezetése.” A politikus hozzátette, a Fidesz alapszabálya pontosan nyomonköveti, hogy ki a felelős ezekben az ügyekben, a kampányköltésekért a párt országos elnöksége felel, ennek vezetője pedig Orbán Viktor. „Aki pedig jóváhagyja a kampányköltéseket, az a Fidesz országos választmánya, élén Kövér Lászlóval.”

„Nem hülyék dolgoznak a Lefgőbb Ügyészségen, hiszen valahogyan felvették őket, van diplomájuk, szerintem máshonnan fújhat a szél: Polt Péter a megfejtés. Ő a Fidesz ellen nem fog nyomozni, tudja, hogy addig maradhat hivatalban és nem indul eljárás ellene hivatalos személyként elkövetett bűnpártolás miatt, ameddig a Fidesz védi a fenekét” – jelentette ki az MSZP kommunikációs igazgatója, aki szerint kormányváltás esetén Polt Péter főügyészt és sok más tisztviselőt is „elő kell szedni”, és számon kell kérni többek között az elutasított beadványokat, feljelentéseket. „Ha tudjuk, hogy itt 800 millió forint értékben költöttek plakátkampányra, és 35 milliót vallottak be, akkor kijelenthető: ez már akkora méretű plakátkampány, amellyel választók tömegeit megtéveszthették, amivel erősen kérdéses a 2010 után meghozott kétharmados törvények legitimitása” – zárta Nyakó, aki újra feljelentést tett az ügyben.

