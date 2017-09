Nyakó: Gáláns ajánlatot tett az MSZP

A választók döntő többsége összefogás- és kormányváltáspárti, és ezt szem előtt tartva minden pártnak engednie kell a büszkeségéből – mondta az MSZP sajtófőnöke.

Gáláns ajánlatot tett az MSZP a többi ellenzéki pártnak, amit mindenkinek, akinek fontos az Orbán-rezsim leváltása, érdemes megfontolnia. Nyakó István, a párt sajtófőnöke Peron című műsorunk vendégeként beszélt a hétfőn tett Botka-ajánlatról, amely közel megháromszorozná a nem MSZP-s mandátumokat a 2014-es közös listához képest. Nyakó szerint a választók döntő többsége összefogás- és kormányváltáspárti, és ezt szem előtt tartva minden pártnak engednie kell a büszkeségéből.

„Én elfogadom azt, hogy egy momentumosnak nem csillog oly szépen az MSZP neve, mint a Momentumnak. De kérdezem, az Orbán-rezsim leváltása a lényeg, vagy az, hogy mi csillog szépen vagy rosszul? Tudomásul kell vennünk, hogy a többi pártnak is vannak támogatói, támogatottsága, de a többi pártnak is tudomásul kell venni, hogy az MSZP is bír annyit, mint a többi demokratikus ellenzéki párt együttvéve” – mondta Nyakó.